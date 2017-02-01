Автономное водоснабжение загородного дома

Далеко не всегда представляется возможным подключить свой дом к системе центрального водоснабжения. В таком случае приходится искать выход и организовывать водоснабжение своими силами. Добывать воду приходится прямо на придомовом участке. Для этого необходимо пробурить скважину, либо выкопать колодец. У обоих вариантов есть свои преимущества и недостатки. При бурении скважины, важно определиться из какой прослойки земли вы хотите получать воду. Скважина может быть «на песок» и «на известняк». Последний вариант — это так называемая артезианская скважина, вода из которой наиболее чистая и качественная. Отметим что скважина под ключ в Ленинградской области цены вполне приемлемые.

Но учитывая глубину бурения, которая, как правило, составляет 80 и более метров, конечная стоимость обернется вам внушительными затратами. Обычно срок жизни скважины составляет не менее пяти-семи лет. Конкретный срок ее «жизни» предугадать практически невозможно. Но после «отказа» скважины, вам не останется ничего кроме как пробурить новую. Да и само оборудование: глубинный насос, фильтры, обсадная труба заметно облегчат ваш бюджет.

Этих недостатков практически лишены колодцы. Выкопать колодец гораздо дешевле. Его проще обслуживать в случае необходимости, а для подачи воды используется более дешевое оборудование. Это насос с накопительным баком-гидроаккумулятором. В быту такой насос принято называть «гидрофор». Такие насосы просты в обслуживании и всегда доступны для любых с ними манипуляций. Все, что надо делать хозяину — это следить за давлением в баке гидроаккумулятора, периодически подкачивая воздух с помощью обычного автомобильного насоса, прочищать грязевой фильтр, который устанавливается перед подачей воды в насос и изредка менять резиновую мембрану в автоматике насоса.

Единственное ограничение, которое накладывается при использовании такого типа насоса — это длина вертикального отрезка трубопровода до насоса. Как правило, максимальная высота, на которую насос может поднять столб воды, составляет около восьми метров. В конце концов при использовании колодца вы никогда не останетесь без воды. Ведь даже в случае отключения электричества, вы всегда сможете зачерпнуть ведро студеной колодезной воды для питья и приготовления пищи. Увы, но скважина не предоставляет вам таких возможностей. В конечном счете все упирается лишь в финансовые возможности, так как даже «артезианская» вода на собственном участке не гарантирует вам идеальных показателей. Нередко в такой воде в десятки раз превышено нормальное содержание железа и для очистки такой воды, вам понадобятся дополнительное дорогостоящее оборудование. Колодезная вода в свою очередь часто имеет превышение по нитратам, особенно в весенние месяцы поле таяния снегов. Но такую воду проще очистить относительно недорогими системами обратного осмоса.

Выбор за вами.