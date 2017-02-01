Инжиниринговая компания в Москве

На сайте glavlabgroup.ru представлена инжиниринговая компания Москва «ГлавЛабГрупп». Данная компания специализируется на предоставлении инжиниринговых услуг, которые включают в себя консультирование при разработке проектов, конструкторские разработки, подготовку технических и экономических обоснований.

О том, что представляют собой инжиниринговые услуги и зачем обращаются в компанию за этими услугами – известно далеко не всем. В первую очередь, можно назвать то, что к специалистам за данными услугами обращаются в целях оценки эффективности проекта и его соответствия к установленным нормативам ещё на начальном этапе подготовки документации.

А каким образом можно правильным образом выбрать компанию, которая предоставляет данные услуги? В основном, выделяют следующие, так называемые, критерии качества:

Хорошая репутация и обширная клиентура. Даже если инжиниринговая компания функционирует уже на протяжении немалого количества лет,обязательно необходимо проверить её портфолио. Ни одна успешная или даже преуспевающая компания не будет скрывать своих проектов, а наоборот. Постарается рассказать о них как можно больше. Кроме того, даже если у них и были провалы – то и их они не смогут скрыть – ведь конкуренты обязательно узнают об этом, и с целью потопить их, обязательно распространят это.

Наличие необходимых лицензий и сертификатов. Не нужно стесняться попросить посмотреть на них. Если они у них есть – то специалисты компании с готовностью продемонстрируют. И только после того, как потенциальный заказчик убедился в наличии данных сертификатов и лицензий – может приступить к заключению договора подряда.

потенциальный Профессионализм сотрудников. Инженеры компании должны быть квалифицированы и иметь немалый опыт в этой сфере. И обязательно должны входить в штат сотрудников. То есть, не рекомендуется обращаться к посредникам или фрилансерам.

· Ответственность. Обязательно перед заключением договора нужно осведомиться о том, какую степень ответственности будет нести компания, если будут ошибки или недочёты в проекте или срыв сроков например.

Инжиниринговая компания "ГлавЛабГрупп" полностью соответствует выше названным параметрам.