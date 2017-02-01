Почему необходима медицинская книжка

Получил довольно большое распространение данный документ. Медицинская книжка необходима работникам практически всех сфер деятельности. Осуществляется оформление медицинской книжки очень быстро, качественно и с учетом всех требований. Но какими особенностями обладает этот документ? Почему он получил большое распространение? Чтобы ответить на эти вопросы, надо как следует разобраться.

Осуществляется главным образом выдача медицинских книжек для того, чтобы было известно, что человек не болеет никакими инфекциями, он может приступить к работе. Это говорит о том, что человек здоров и никого на рабочем месте он не заразит, а значит предприятию не придется опасаться за здоровье своих работников.

Прописано в этом документе множество информации, в том числе и по каждому пройденному врачу. Если штампик врача имеется, это говорит о том, что человек действительно был на осмотре врача. Без штампа, подписи врача нельзя сказать, что человек был на осмотре. После посещения врача в медицинскую книжку обязательно ставится штамп и подпись.

Представленный документ получил большое распространение, потому что он говорит о здоровье работника, отсутствии инфекции, патологий. Без этого документа устроится во многие сферы деятельности не получится.