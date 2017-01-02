Замена колес на авто

Опытные автовладельцы знают, когда наступает время менять колеса. Это, как правило, плановая замена шин в зависимости от условий и времени года, либо экстренный износ покрышек колес. Разработчики автомобильных шин советуют осуществлять замену колёс после 60 тысяч км пробега или когда высота протектора меньше 5 мм. Покупая новую резину, не забывайте учитывать параметры дисков. Покрышки должны чётко соответствовать их размерам, и конечно выбирать нужно качественные шины, к примеру это может быть vredestein snowtrac 3. Вам может показаться, что резину заменить не так уж и сложно. Но определенные нюансы при этом несложном занятии все же существуют. Требуется предварительная подготовка.

Замена по сезону

Проводя сезонную замену колёс, можно поступить двумя способами. Первый, подразумевает обращение в шиномонтаж, за услуги которого придется заплатить. Профессионалы обычно гарантировано выполняют все этапы от и до, вам не придется переживать. Снятие старых колес, балансировка и монтаж шин на автомобиль это их повседневная слаженная работа. Бесплатная ротация колёс проводится самостоятельно. Первым шагом становится балансировка новых колес. Вам потребуется домкрат. Также для работы пригодится колесный ключ на 17 и 19. Рынок предоставляет широкий выбор подобных ключей. Чтобы избежать скатывания автомобиля, прибегните к помощи противооткатных упоров. Их можно купить, либо изготовить самостоятельно, выпилив из бруса или доски деревянный блок, одна из сторон которого будет срезана под 45 градусов. Перчатки не допустят травмирования и порезов рук, если с болта соскользнет ключ.

Выполнение работы

Не рекомендовано поднимать ТС, если поверхность неровная. Начинайте замену после всех приготовлений. Подложите противооткатные механизмы для того, чтобы во время поднятия домкратом, при изменении центра тяжести он не покатился. На всех дисках строньте болты и секретки. Домкрат приподнимает за порог машину на высоту, чтобы колесо оторвалось от земли и свободно крутилось. Во время откручивания болтов, нужно всегда помнить о безопасности. Не забывайте ориентироваться на стрелки, информирующие о направлении вращения. Они изображены непосредственно на шинах. Пренебрежение рекомендациями ухудшит процесс отведения воды через ламели, и убыстрит износ покрышек. Противооткатные устройства переместите под новые колеса, поменяйте оставшиеся. Последнее, что вам потребуется это проверка накачки колес, используя манометр, и если нужно подкачайте вручную или компрессором.