Геология участка

Геология участка является крайне значимым этапом в процессе проведения геолого-инженерных работ. О том, что такое геология участка – приблизительно знает каждый человек, даже не относящийся к данной специальности или к инженерии и строительству.

Однако, профессионалы считают иначе. По утверждению специалистов, геология участкаявляется залогом эффективного и высококачественного проектирования и сооружения строительного объекта, вне зависимости от степени сложности.

Если в недалёком прошлом геологией участка занимались только узкоспециализированные специалисты и инженеры, то в настоящее время ею интересуются и строители. Многие граждане постсоветского пространства до сих пор помнят те времена, когда при строительстве различных объектов абсолютно не учитывались следующие факторы:

Уровень эрозии почвы;

Её устойчивость;

Её посадка;

Подвижность и прочие.

Следует отметить, что степень эрозии почвы образуется под воздействием воды или ветра.

Безусловно, тот факт, что выше названные факторы не принимались во внимание при столь ответственной работе, как строительство недвижимого объекта, можно назвать халатностью. И такое отношение к геологическим работам приводило к серьёзным неприятностям.

В качестве примеров можно привести следующее: не учитывание устойчивости и степени эрозии почвы и возведение на ней здания, приводило в конечном итоге к просадке объекта. А не проведение вовремя мелиоративных работ приводило к потоплению фундамента здания. А это, в свою очередь, тоже приводило к неприятным последствиям – к повышению степени влажности и образованию трещин на здании.

Поэтому, если перед тем, как возводить здание, обязательно провести геологию участка, то будущее сооружение гарантированно будет прочным и надёжным. Если этого не делать – то придётся в дальнейшем устранять ошибки, потеряв при этом, много времени, сил и денег.

В настоящее время многие строители осведомлены об этом и поэтому обращаются за соответствующими услугами к специалистам, для тщательного обследования почвы, которая является залогом, что частный дом, промышленный объект или типичная постройка прослужат гораздо дольше тех объектов, при возведении которых не проводилась геология участка.