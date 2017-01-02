Что мы знаем о Ярославле

Город Ярославль существует уже более тысячи лет, и поэтому вовсе не вызывает удивления тот факт, что здесь располагается немалое количество различных исторических и культурных достопримечательностей. Поэтому, каждый желающий, решивший совершить путешествие по Золотому Кольцу России, обязательно должен посетить и их. Однако, достопримечательностей здесь настолько много, что даже если посвятить их посещениям несколько дней – то увидеть их всех не представляется возможным. Ведь насчитывается свыше 780 памятников.

Помимо церквей, старинных зданий архитектуры, памятников, к основным достопримечательностям Ярославля относятся и городские парки, скверы. Более того, здесь имеются прекрасные места для любителей культурного отдыха – можно посетить музеи и ознакомиться с предоставленными там интереснейшими художественными коллекциями. А также, можно посетить и краеведческий музей. И ещё одной прекраснейшей достопримечательностью Ярославля является первый театр в городе - Театр Волкова.

И нельзя не посетить в Ярославле Волжскую набережную – настолько она блистательна и великолепна. А также – известнейший мыс Стрелку, которая является местом основания города.

Как было написано выше – за одну поездку невозможно будет посетить все или даже половину достопримечательностей города. Однако, предварительно можно составить для себя план этих посещений. Например, на сайте yargid.ru предоставлены фотографии различных достопримечательностей Ярославля. Помимо того, к каждой прикладывается и подробное описание.

Поэтому, благодаря указанному сайту, каждый желающий сможет подобрать для себя наиболее интересные места и посетить их во время поездки в Ярославль. Сами фотографии на сайте распределены по категориям - интересные, новые, обсуждаемые. И поэтому можно также и посещать достопримечательности на основании этих категорий. При желании, пользователи сайта могут оставить комментарии к наиболее понравившимся статьям, а также прочитать те, которые оставляли другие.

Благодаря данному сайту, любая поездка в Ярославль оставит надолго позитивные эмоции и приятнейшие воспоминания.