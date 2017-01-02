Чат трейдеров форекс

В последнее время многие жители нашей страны начинают свой день с того, что интересуются информацией о текущем курсе иностранных валют (доллара и евро) и котировок нефти. Ведь именно от них зависит стоимость импортных товаров и многое другое, что может значительно отразиться на финансовом состоянии граждан. Ведь покупки совершаются в иностранных валютах - а это более половины всего товарооборота в стране. И если национальная валюта обесценится, то будет инфляция.

Помимо иностранных валют, на экономику Российской Федерации существенное влияние оказывают и котировки нефти. А в нашей стране почти половина бюджета составлена за счёт продажи нефти и газа. И поэтому, если цены на них снизятся, то и бюджет потеряет часть своих доходов.

Однако, многие люди в последнее время, которые тщательно следят за котировками, замечают что на разных сайтах предоставлены совершенно иные значения. А с чем же это связано? Специалисты утверждают, что котировки иностранных валют и нефти могут различаться на разных сайтах в зависимости от причин, к которым относятся, например, следующие:

Задержка получения данных;

Сбои в системе;

Трансляция не ведётся своевременно;

Различные источники данных;

Контракты на валютных биржах различаются.

Однако, на многих сайтах, помимо значения котировок, предоставляются и графики. Вот они-то, в основном, бывают идентичными, даже если цифры не будут аналогичными.

Ввиду того, что многие пользователи активно интересуются валютами на биржах, в том числе и на форекс, то существует чат на котором они обсуждают все интересующие вопросы, предлагают свои темы и прочее. Данный чат трейдеров форекс предоставлен на сайте billwill.ru. Кроме того, здесь можно постоянно наблюдать не только за курсом иностранных валют и нефти, но и за золотом или медью, например.

О том, что курсы валют и нефти не являются стабильными- известно многим. Чего не скажешь о золоте. Поэтому, в последнее время многие граждане не желают инвестировать в иностранную валюту, ввиду рискованности. Однако, при вложении в данный драгоценный металл, даже если и не будет прибыли, то и никаких убытков от этого не предвидится.