Ремонт двигателя в Минске

Многие автолюбители хотя бы раз сталкиваются с такой необходимостью, как ремонт двигателя. После восстановления ресурс двигателя будет всецело зависеть от таких факторов, как запчасти и качество произведенного ремонта, поэтому важно доверить эту задачу проверенному автосервису.

Ремонт двигателя в Минске можно произвести на СТО mehanic.by. Опытные специалисты быстро и качественно сделают ремонт бензиновых и дизельных двигателей любой сложности и предоставят официальную гарантию на все виды работ.

В общих чертах, под ресурсом двигателя продолжительность его безотказной работы до момента, когда он стал непригодным для дальнейшей эксплуатации. Величину ресурса можно определить, рассчитав темп износа деталей в ДВС. Многие двигатели от иномарок обладают ресурсом от 200 до 300 тысяч километров пробега и больше. У российской классики эта планка почти в 1.5 – 2 раза ниже, то есть от 150 до 220 тысяч километров. Чтобы ДВС имел возможность выработать весь заложенный в него ресурс, следует строго придерживаться эксплуатационных правил, установленных изготовителем.

Текущий ремонт двигателя подразумевает устранение незначительных неисправностей, которые возникают при эксплуатации транспортного средства. Такие неисправности, или же износ узлов происходят преимущественно из-за нарушения требуемых правил эксплуатации.

Капитальный ремонт двигателя подразумевает восстановление абсолютно всех эксплуатационных характеристик ДВС. Этот процесс включает в себя выполнение множества работ - снятие и разборку двигателя, замену либо восстановление вышедших из строя деталей, ремонт коленвала, ремонт ГБЦ или ее замену и другие операции.

Причинами быстрого износа деталей двигателя и всего ДВС в целом являются несвоевременная замена масла, или же масляного фильтра. По этой причине, трения в двигателе происходит в неблагоприятных условиях. Использование дешевого или некачественного моторного масла способствует ускорению износа и выходу из строя двигателя и его внутренних элементов.

Плохое состояние фильтров (топливного и воздушного), приводит к выходу из строя поршневых колец и цилиндров, из-за попадания в двигатель частиц пыли.

Так же на общий износ двигателя автомобиля влияют максимальные нагрузки. Если же число вращений коленвала превышает допустимую цифру, это повлечет за собой преждевременное разрушение деталей. Ресурс двигателя может сократиться на треть и даже более.

Приблизительно 70 процентов износа уходит на пусковой режим. Особенно отрицательно влияет на ДВС транспортного средства и его ресурс холодный пуск, когда вязкость масла не соответствует нормам эксплуатационных характеристик.

При ремонте двигателей иномарок лучше всего использовать оригинальные запчасти. Их покупкой можно заняться лично, или же предоставить эти хлопоты станции технического обслуживания, попросту СТО, которые занимаются ремонтом вашего двигателя. Ну а если ремонт двигателя окажется нецелесообразен, единственным выходом будет приобрести новый агрегат.