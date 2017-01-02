Заработок 21 века

В 21 веке, с каждым днем технологии движутся вперёд, но достаточно много людей по-прежнему не доверяют сети Интернет. В интернет мы помещаем все, наши фотографии, наше мнение, ведём разговоры и прочие дела, большая часть людей не представляет своей жизни без интернета, но не многие верят, что в интернете, возможно, заработать реальные деньги. В основном, не верят люди, которые не знакомы с универсальными платежными средствами, люди, которые никогда не делали покупки в интернете.

Заработок в интернете существует, это факт. Конечно же, если реклама обещает вам миллион за переход по ссылке это не правда, но рублей 100-200 можно заработать. Недоверие людей - сомнение, действительно ли, после выполнения работы я получу деньги, не обман ли это? Да, обман в интернете есть, это нужно признать, поэтому нужно быть внимательными, работать только на проверенных сайтах.

Прежде всего, для работы в интернете вам нужен онлайн-кошелек, а именно qiwi или webmoney, для работы на русскоязычных сайтах. На зарубежных чаще используют paypal. Регистрация на этих сайтах довольно проста, но там так же нужно и подтверждение личности. Подтвердить личность можно отправив фотографию 1-2 страницы паспорта. На этом этапе у многих возникает сомнение, ведь данные могут украсть и как-то использовать. На самом же деле, их могут украсть только с вашего компьютера, подобного рода сайты защищены настолько, что проникнуть туда не возможно, но даже если кто-то получит ваши данные, что с того? Это же фотография, а не сам паспорт и даже не ксерокопия.

После получения онлайн-кошелька вы можете приступать к выбору работы. В интернете масса способов заработать, платят абсолютно за все, за переход на другой сайт, за поставленный лайк под записью, за регистрацию на сайте, тут предела нет. Больше подробностей, как заработать в интернете на портале ИнтерПрофит.биз. Для студентов и школьников больше подходит заработок в социальных сетях, для более взрослых людей - фриланс.

Фриланс можно приравнять к полноценной работе. Существуют специальные сайты, где заказчик ищет работника. Работа самая разнообразная, все зависит от ваших навыков и возможностей. Умеете работать в фотошопе - берите заказы на фотошоп, умеете рассчитывать мощность турбин - берите заказы по подобной теме, тут пригодятся все ваши навыки. Стоит помнить, что фриланс очень часто требует полного рабочего дня, тут не отделаться парой часов, но и плата намного выше.