Деревянные лестницы

Учитывая то, что стиль арт-деко в интерьере становится с каждым днем все популярней, такой элемент интерьера как деревянные конструкции также стремительно набирает значительную популярность.

Деревянные лестницы представляют собой уникальные по функциональности и конструкции столярные изделия, которые превращают дизайн интерьера в романтический элемент декора.

Современные деревянные изделия могут быть прямыми одномаршевыми, прямыми многомаршевыми, ломаными распашными, ломаными с забежными ступенями, криволинейными, состоящими только из одних забежных ступеней, винтовыми с центральной стойкой, двухмаршевыми криволинейными с промежуточной площадкой.

Для производства каркаса деревянных лестниц используют самые разнообразные материалы, такие как массивная доска, полимеры, бетон, металл. Только после этого возведенный каркас обшивается непосредственно деревянной доской.

При выборе того или иного варианта деревянных конструкций нужно учитывать совершенно все, даже самые мелкие нюансы. Например, обратите внимание на пол и двери, которые находятся в том помещении, где планируется монтаж деревянной лестницы. Наиболее приемлемым вариантом будет, если на полу лежит паркет (обязательно наличие чернового пола из ДСП), а находящаяся в помещении дверь произведена из таких материалов, как шпон из лиственницы или МДФ.

Что касается конструкции деревянных лестниц, то она зависит от ряда факторов. Например, здесь нужно учитывать размеры, стиль, функциональное назначение, частоту использования лестницы, а также некоторые другие аспекты.

В основном конструктивные особенности деревянных изделий наблюдаются исключительно в способах крепления ступеней непосредственно к лестничным балкам. Если обратить внимание на тип ступеней, а также на способы их опоры относительно несущих конструкций, то можно выделить следующие типы конструкций деревянных лестниц:

лестницы с задвижными проступнями;

лестницы с накладными проступнями;

лестницы с врезанными ступенями.

Наряду с огромным выбором и разнообразием деревянных изделий существуют и их определенные элементы, такие как ступень, мебельный щит, балясина, брус, перила, подбалясенник, тетива, столб заходной, колонна, площадка. Все перечисленные элементы деревянных лестниц производятся как из дуба, бука, лиственницы и сосны, так и из термо-дуба. Отметим, что приобрести все элементы деревянной лестницы можно в компании Ставрос с последующей доставкой.

Безусловно, вы можете купить необходимые элементы лестницы, затем создать дизайн проект и непосредственно смонтировать всю конструкцию самостоятельно. Такой подход будет выгоден в том случае, если у вас имеется достаточной опыт и специализация в монтаже таких устройств, как деревянные лестницы.