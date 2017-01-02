Травертин в Астане

В настоящее время среди отделочных камней на первом месте стоит мрамор. Этот факт известен многим. Однако, далеко не каждому потребителю известно о том, какой же отделочный камень занимает второе место. Это травертин.

Немалый интерес вызывает тот факт, что камень травертин, практически, ни в чём не уступает мрамору по своим эксплуатационным свойствам или по декоративным особенностям. Это можно объяснить тем, что они оба являются «родственными» камнями, только травертин менее «созревший».

Популярность травертина в архитектуре и декоре вполне объяснима – ведь он обладает прекрасной цветовой палитрой – среди его разновидностей можно встретить и белые оттенки, и очень тёмные, и алые. Разнообразие цветовой гаммы зависит от того, в каких условиях образовался данный камень, и например, какие частички входят в его состав.

Поэтому каждый потребитель, который желает создать в своём интерьере или на дачном, приусадебном участке определённые декоративные или архитектурные элементы, могут смело выбирать для отделки данный камень. Ведь, благодаря его разнообразной цветовой гамме, легко будет реализовать свои самые оригинальные дизайнерские идеи.

Помимо эстетических качеств, травертин обладает ещё и другими достоинствами- прочностью, долгим сроком службы, звукоизоляцией, теплоизоляцией, а также, ввиду его естественности, экологичностью. Кроме того, он не подвергается горению, гниению, образованию плесени и прочему. Также стоит отметить и его малый вес по сравнению с мрамором. И в уходе он не прихотлив – вполне достаточно протирать его мастикой.

А благодаря тому, что данный камень обладает морозостойкостью и водоотталкивающим эффектом - его легко можно использовать и в ландшафтном дизайне и в экстерьерах в регионах с суровым климатом.

Желающие заказать травертин в Астане, могут сделать это в компании «Diary Command». С подробностями можно ознакомиться на сайте stroyshop.kz.

В данной компании предлагают высококачественный травертин в любых объемах по приемлемым ценам. Доставка реализуется в каждый регион Казахстана и страны ближнего зарубежья.