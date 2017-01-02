Mikrotik в РФ

В настоящее время задачи любого бизнеса или предпринимательской деятельности регулярно растут, ввиду развития технологий. И поэтому предпринимателям бывает сложно тщательно следить за всеми тенденциями. В таком случае обязательно необходимо обладать надёжным качественным ИТ-оборудованием, отвечающим последнему слову техники.

Например, на сайте http://spw.ru/представлена компания, являющаяся официальным поставщиком оборудования и ПО Mikrotik в Российской Федерации. Данная компания находится в Латвии. А своё успешное функционирование она осуществляет с 1995 года.

Специалисты данной компании всегда стараются найти что-то новое в сфере современных технологий, которые готовы с радостью предлагать своим потенциальным заказчикам. Все инновационные решения они полноценно тестируют в их демолаборатории, и лишь потом уже предлагают.

В 2002 году на рынок было внедрено инновационное устройство Mikrotik Routerboard. Он отличается высоким уровнем производительности и функциональности. И в короткие сроки после своего выхода, данное устройство обрело невероятную популярность во многих странах. Это связано, помимо его отличных экплуатационных и технических характеристик, с приемлемой стоимостью, доступной для многих категорий потребителей.

Если в недалёком прошлом, особенно в годы выхода, данное устройство было доступно только ведущим производителям. Однако, в настоящее время его с лёгкостью может приобрести любой системный администратор.

Каждый пользователь данным уникальном инструментом, с первого дня применения, смог по достоинству оценить данное оборудование. Отмечается его надёжность и устойчивость к отказам.

Компания Mikrotik всегда старается совершенствовать своё оборудование и программное обеспечение. Благодаря широкому ассортименту оборудования, их можно применять не только на крупных предприятиях, но и на малых. В настоящее время, оно способно справиться со всеми поставленными задачами.

В России данная компания функционирует уже на протяжении десяти лет. И каждый потенциальный заказчик может быть уверен в качестве не только предлагаемого оборудования, но и работы всей компании.