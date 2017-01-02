ЖК «Гарантия»

На сайте http://skgarantiya.ru/contacts предоставлена информация о жилом комплексе «Гарантия» в Краснодаре, с менеджерами которого можно связаться по предоставленным контактным данным. Они предоставят все интересующие данные по квадратуре помещений, стоимости за квадратный метр, планировке и прочем.

Данный жилой комплекс располагается в Краснодаре на улице Восточно-Кругликовская. Он представляет собой эксклюзивный архитектурный проект не только для жителей этого города, но и для многих приезжих, которые предпочитают проживать только в уютных и комфортных условиях. Благодаря витражному остеклению верхних этажей, жители могут наслаждаться красотой городской панорамы не только днём, но ночью. Кроме того, стены с обеих сторон обустроены специальной звукоизоляцией, благодаря чему можно наслаждаться тишиной и покоем после тяжёлого рабочего дня.

Данный жилой комплекс в Краснодаре состоит из семнадцатиэтажных домов. Они возводились в четыре этапа. На первых этажах, а также, подвальных помещениях располагаются только коммерческие объекты, которые подразделяются по своим сферам деятельности. Проведено и отопление, и газоснабжение, и водопровод, и телефонная линия и прочие коммуникации. Срок сдачи приходится на первое полугодие 2018-го года.

На фасадах домов данного жилого комплекса дизайнеры планируют изобразить ветви деревьев из кирпичей зелёного цвета. Это будет своеобразным символом того, что район, в котором расположен комплекс «Гарантия» является экологически чистым.

А на втором этаже планируется вовсе не обустройство жилых помещений. Здесь будут располагаться игровые и спортивные площадки, а также, территории для выгула питомцев. А благодаря тому, что территория комплекса закрытая, то жители будут в полной безопасности и покое.

Инфраструктура района вокруг данного жилого комплекса является очень развитой, и здесь есть всё необходимое – маркеты, салоны красоты, парков и прочее.

Желающие приобрести квартиры в этом жилом комплексе «Гарантия» в Краснодаре, могут сделать это по указанным на сайте контактам. Здесь есть возможность и приобретения в ипотеку, и в рассрочку.