Усиление фундамента

Если фундамент сооружения недостаточно крепок, то даже самые прочные и надёжные стены могут в скором времени дать трещины. Поэтому, нужно не только заложить крепкий фундамент, но и периодически укреплять его.

Многим известно о том, что фундамент закладывают в грунт. А предварительно его нужно исследовать в лаборатории. И только если результаты исследований окажутся удовлетворительными, то и фундамент будет крепким и возведённое на нём здание не разрушится.

Однако, если результаты проведённых анализов грунта не являются удовлетворительными. То вовсе не нужно отказываться от возведения постройки на понравившемся земельном участке – ведь всегда можно будет искусственно создать основание. И в этом нет ничего сложного – нужно всего лишь, выкопать непригодный для строительства грунт и на его место заполнить более приемлемый. Кроме того, в грунт можно вводить специальные реагенты, цементный раствор либо подвергать обжигу.

Кроме того, если даже фундамент уже заложен и на нём возведено здание, то его основание можно периодически усилять. Это рекомендуется проводить при следующих случаях:

Деревянные сваи начали гнить;

Сооружение осело частично или полностью;

Основание перегружено;

Увеличение количества этажей;

Расширение эстакад;

Возникновение динамических нагрузок.

Усиление фундамента может проводиться по разным технологиям, которые зависят от типа и состояния фундамента - буроинъекционными сваями и цементацией. Если фундамент находится в критическом состоянии – то целесообразнее будет применять обе.

Цементация производится, как видно из названия, посредством цементных растворов. Инъекции этих растворов вводят под давлением, не превышающем одну атм.

Усиление фундамента буроинъекционными сваями осуществляется посредством бурения в нескольких участках. Далее в отверстия вводится арматура и заливается бетоном.

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