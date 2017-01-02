Почему летняя резина шумит больше?

С приходом тёплых весенних дней, автовладельцы меняют свою резину с зимней на летнюю. Стоит отметить, что большой выбор летней резины представлен в каталоге на сайте http://www.aikos.kz/catalog/tyres/bfgoodrich/letnie/.

Первое, что каждый из них замечает, и долгое время не может привыкнуть – это странный шум, которого не было раньше при эксплуатации автомобиля. У нас есть конструктивный и обоснованный ответ на ваш вопрос.

Первые дни эксплуатации новой резины, машина ведёт себя несколько иначе. Ничего удивительного, ведь мы привыкли за долгую зиму к одной резине. Через несколько десятков изъезженного километража водитель привыкает к изменениям в управлении и к новому сцеплению с дорогой, но этот шум! К нему нужно привыкать достаточно долго.

Для начала стоит понять и выяснить в чём отличие одного вида шин от другого.

Первое о чём хочется сказать, это о разности в химическом составе резины. Летняя резина при любых температурах должна оставаться твёрдой, обеспечивая высокую износоустойчивость и сцепление с дорогой. При низких температурах летняя резина начинает «дубеть» и как следствие разрушаться. Этим и обуславливается данная разница – в задачах, которые должны выполнять покрышки.

Рисунок протектора шин является ещё одним отличием двух видов покрышек. Летняя резина имеет более сглаженный рельеф, в то время, как зимняя обладает более точными и жёсткими контурами.

А теперь получите развёрнутый ответ на ваш вопрос.

Трещинки и небольшие ямки на низкокачественном дорожном покрытии зимой забиваются снегом или льдом, то есть покрытие становится более сглаженным. Летом же любая трещина при движении вызывает колебания воздуха соответственно и шум.

Повышенное давление или перекаченное колесо с летней резиной также является источником дополнительного шума. Несущественное понижение уровня давления в колёсах сделают езду более мягкой и комфортной, а также уменьшат уровень издаваемого шума.

Покрышки с низкокачественной летней резиной могут таить в себе причину издаваемого шума. Если зимой использовались качественные покрышки а весной вы переобулись в дешёвые, эта разница в шуме будет чувствоваться особенно остро. При этом же, некоторые производители колёс специально делают каркас шин более жёстким, для наилучшего сцепления с дорогой и повышению безопасности при езде.

Такие шины могут спасти колесо от пробоя, но как следствие придётся терпеть издаваемый неприятный шум.