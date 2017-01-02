Отдых на Черноморском побережье

Черноморское побережье, можно сказать, просто создано для отдыха. Беззаботно греться под ласковыми лучами южного солнца, убаюкиваясь шумом прибоя и отринув все проблемы и заботы – это ли не счастье. Каждое лето миллионы людей приезжают в южные регионы России, чтобы отдохнуть и искупаться в водах Черного моря.

Способствует тому и развитая транспортная инфраструктура. Крупнейшие курорты Юга России, такие как Анапа и Сочи имеют несколько транспортных объектов, осуществляющих сообщение с другими городами страны. Ежедневно, в течение курортного сезона, в эти города прибывают поезда и прилетают самолеты. На летний период численность жителей в Анапе существенно увеличивается, а на пляжах просто не протолкнуться.

Некоторые люди приезжают на курорт, купив путевку в один из санаториев в Анапе. Таким образом, человек получает не только комфортный номер для проживания, но и комплекс оздоровительных процедур, проводимых на базе медицинского центра здравницы. Дело в том, что в районе черноморского побережья имеются так называемые природные лечебные ресурсы. Самые известные из них – это источники минеральной воды и лечебные грязи. Так вот эти грязи, к примеру, используются при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Анапа – известный детский курорт. И тому есть довольно таки логичное объяснение. Дело в том, что в определенном месте побережье мелководное, что позволяет спокойно купаться даже самым маленьким гостям курорта. Вдоль этого побережья протянулся Пионерский проспект – главная курортная улица города. Здесь и расположились большинство из детских санаториев и лагерей Анапы. В этих санаториях для детей созданы условия для проживания, питания, организации досуга и, конечно же, морских купаний. Для чего же ехать на море, как не купаться? Оказывается, эти незамысловатые морские процедуры могут быть полезны для организма. Пребывание в морской воде может повысить жизненный тонус и способствовать общему оздоровлению организма.

Ещё одним способом разместиться на побережье являются отели. Они, как правило, расположены в шаговой доступности от моря. Их главными конкурентами являются – недорогие гостевые дома в Анапе. Они предлагают условия для проживания, хоть и более скромные, чем в отеле, но и по более низкой цене. Многие владельцы гостевых домов стараются создать в стенах своих заведений домашнюю атмосферу, что бы их гости чувствовали себя более уютно и комфортно.