Ортокератология

Ортокератология (ночные линзы) — это один из методов безоперационной коррекции зрения при помощи жестких газопроницаемых контактных линз, которые надевают на ночь и снимаются с утра. Данный способ позволяет днем обходиться без очков и контактных линз и иметь при этом хорошее зрение. Эффект коррекции обратим, поэтому ортокератологические линзы необходимо надевать каждую ночь или через ночь, это индивидуальный параметр. Тому же жесткие ночные линзы, цена которых невелика, поможет избежать хирургического вмешательства.

Безопасность ночных линз

Безопасность любого способа коррекции зрения всегда стоит на первом месте. В настоящее время не существует данных о серьезных проблемах, которые были вызваны ночными линзами. Основные сообщения о негативных последствиях при ношении ночных линз относятся к возникновению микробных кератитов. ОК-линзы вызывают истончение центральной зоны эпителия на 30%. На данный момент не выяснено, может ли уменьшение толщины эпителия роговицы способствовать проникновению микробных инфекций.

Ватт и Сварбрик (Watt and Swarbrick) проанализировали 50 отчетов о возникновении микробных кератитов при ношении ночных линз. По их данным, в 80% случаев сообщения о кератитах происходят из Восточной Азии и в 90% случаев пациентами были азиаты. Около 60 процентов пациентов были в возрасте 15 лет или моложе.

Существует предположение, что в ряде случаев возникновение кератитов может быть связано с использованием воды из-под крана при очистке линз. Таким образом, необходимо избегать использования водопроводной воды для ухода за линзами и пользоваться специальными растворами.