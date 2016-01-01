Экскурсионные туры в Бразилию

Бразилия славится не только своими многосерийными сериалами и шумными карнавалами, но и историческим прошлым, которое просто захватывает дух. Неудивительно, что именно это место притягивает огромное количество туристов со всего мира. Каждая туристическая фирма предоставляет на выбор множество туров в Бразилию в зависимости от предоставленных услуг и стоимости. В Интернете вы сможете увидеть рекламу по поводу предлагаемых недорогих путешествий в эту страну. Если у вас появилась возможность посетить Бразилию, то в первую очередь вам необходимо ознакомится с её географическим расположением.

Бразилия: что нужно знать? О этом расскажет эксперт по Бразилии от туроператора экскурсионных туров "Турэкс", который предлагает туры в Бразилию по умеренным ценам.

Вот перед нами материк Южной Америки. Бразилия, омываясь водами Атлантического океана, сможет шокировать даже самого опытного путешественника. Населённые пункты насыщены крупными концернами и роскошью, а леса – индийскими племенами, которые живут как будто в каменном веке.

Столицей Бразилии является, как ни странно Бразилиа, но больше туристов привлекает бывшая столица – Рио-де-Жанейро. Сюда съезжаются множество путешественников для принятия участия в Карнавале, одетые в яркую броскую одежду. Этот Карнавал часто транслируют на многих телеканалах. Есть также возможность выиграть здесь приз в виде путёвки на бразильский карнавал. Но это не столь привлекательно для многих туристов. Одной с известных эмблем Бразилии является статуя Христа Спасителя. Распростирая руки, она как будто взирает на людей и городскую суету, находящиеся поблизости.

Исторические моменты вокруг создания статуи довольно-таки интересны. Статуя была создана в 1920 годах, поэтому она достаточна молода. Мастера работали над её творением около 9 долгих лет, сутками сначала создавался проект, а потом переносился его в реальность. Первым замыслов, было создание статуи, которая могла издалека напоминать крест, а пьедестал должен был похож на Земной шар. Окончательным вариантом представилась статуя в виде фигуры высотой до 38 метров с распростёртыми руками с обычным подножьем. Составляющие этого произведения приходилось делать даже во Франции, из-за её размеров, а уже сама сборка всех деталей происходила на её вершине.

Ранее чтобы добраться до статуи приходилось подниматься по лестнице, что и являлось основной проблемой для многих туристов, поэтому со временем вместо них были сооружены эскалаторы. После того как была поставлена статуя, начали происходить, странны вещи. В 2008 году она была поражена молнией, а в 2010 кто-то нанёс ей акт вандализма. Были ещё случаи, когда на высоте были нанесены на неё странные надписи.

О статуе Христа Спасителя мы знаем ещё и из многих фильмов. Конечно, эта культурно-историческая ценность затронет каждого путешественника, который побывает у её подножья.