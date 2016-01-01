Виды промышленного освещения

Световое решение при обустройстве рабочих мест на производстве занимает особое место в организации трудовых процессов. Ведь промышленное освещение – это залог успешно выполненных задач трудящимися. От качественного освещения зависит продуктивность работы, воплощение идей в жизнь и, конечно же, здоровье подчиненных. Для того чтобы процесс труда приносил плоды в производстве, необходимо соблюдать все нормы и правила. Правильное и обязательно качественное освещение рабочих мест отвечает за трудоспособность, улучшает КПД, а главное, снижает травматизм на производстве. Поэтому очень важно подобрать световое решение рабочих мест так, чтобы работники выполняли качественно поставленные задачи, а затраты на освещение были минимальными.

Выбор оптимального промышленного освещения

Сейчас существует несколько востребованных типов лампочек для промышленных светильников:

Лампы накалывания – этот вид ламп самый невыгодный, так как он потребляет большое количество электроэнергии, создает неяркое освещение рабочих мест, изделия экологически не безопасны, да еще и быстро выходят из строя.

Лампы галогеновые – этот вид ламп имеет большую энергоэффективность и время службы, но изделия также экологически не безопасны, и в качестве основного света, их не следует использовать на рабочих местах.

Лампы люминесцентные – этот вид ламп довольно дешевый, он дает достаточную освещенность, но имеет при этом и много негативных аспектов, например, их утилизация очень трудоемкий и экологически небезопасный процесс. Также они создают значительное видимое мерцание, что негативно сказывается на качестве выполняемых работ.

Лампы светодиодные – эти лампы значительно отличаются по ценовой категории, но и энергоэффективность у них значительно лучше предыдущих видов ламп. Они подходят практически для всех видов производства, так как используются при больших перепадах температур, экологически безопасны и не несут вреда работникам. Единственным минусом этого вида ламп является требование по подключению дополнительно качественных стабилизаторов перепада напряжения электричества.

Лампы натриевые – значительно превышают КПД светодиодных ламп, но применение их на рабочих местах довольно затруднительно, так как они дают только желтое свечение и имеют низкий индекс светопередачи. Поэтому их можно использовать только в складских помещениях.

Для того чтобы производство было продуктивным, а работники – здоровыми, необходимо добросовестно подходить к выбору освещения рабочих мест. Поэтому нужно учитывать все необходимые требования нормативных документов при выборе ламп для промышленного освещения.