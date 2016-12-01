Солнечная дорога во Францию

Инновации в любой отрасли жизнедеятельности человека появляются в целях снижения трудозатрат и улучшении качества жизни. Сегодня мы уже не удивляемся, когда видим на крышах домов солнечные батареи, но вот на обычной дороге, такое встретишь крайне редко. Однако Министерство экологии Франции так не думает.

Здесь в небольшой деревне под названием Турувр-о-Перш теперь не тратятся на электроэнергию, чтобы осветить дорогу. Жители населенного пункта могут ездить на новой трассе, которая выложена 3000 м², прочными солнечными батареями.

Это был некий эксперимент, по словам, разработчиков, покрытие прекрасно выдерживает не только большой поток людей, но и движение транспорта. Будьте первыми, кто узнает все самое интересное, что происходит в мире и в стране, читайте новости на http://blogua.org.

Насколько эффективна задумка?

Как эффективно покажет себя дорога в дальнейшем говорить еще рано, поэтому проект за пределы деревушки не выходит, зато здесь самая модная трасса в стране. На самом деле, идея не новая, в Нидерландах велосипедисты давно ездят по таким дорогам.Такое полотно способно перерабатывать солнечную энергию в электричество. Заинтересовать идея, по мнению министра экологии страны, должна будет и другие государства.

Внешне покрытие напоминает небольшие резиновые блоки. На данный момент полноценно функционирует первый километр обновленного участка. В ближайшие несколько лет планируется покрыть еще 1000 км, на эти цели правительством Франции выделено 5 млн евро. Пока же ведется наблюдение за эксплуатацией дороги, оцениваются возможные ремонтные работы и другие затраты на содержание.