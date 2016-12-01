ПРЕИМУЩЕСТВА ВИДЕОДОМОФОНА

Видеодомофон гарантирует удобство входа в дом или в рабочее помещение. При этом вход гостей в помещение также становится более продуманным – теперь прежде чем пустить гостя, его можно отлично рассмотреть на экране монитора, а также сделать его фотографию и сохранить в памяти монитора. Купить качественные и недорогие видеодомофоны, можно в специализированной компании.

Условно домофоны можно разделить на две группы аудио- и видеодомофонов, которые во многом отличаются друг от друга. Аудиодомофоны – привычные нам устройства, при помощи которых можно ограничивать доступ в помещение нежелательным гостям. При этом определить, кто хочет попасть на объект, можно только при помощи голосовой системы. Так же можно купить электромеханический замок atis lock ss.

Видеодомофон – усовершенствованное устройство, с его помощью можно не только услышать пришедшего, но также и увидеть его. Это стало возможным благодаря камере видеонаблюдения, вмонтированной в вызывную панель, и монитору, транслирующему изображение внутри охраняемого объекта. Более подробную информацию, вы получите здесь - http://bezpekactv.com.ua/.

Видеодомофон отличается также и тем, что к нему можно подключить несколько панелей вызова с элементами видеонаблюдения или несколько мониторов – это было бы особенно актуально для большой организации или в загородном доме. Видеодомофон имеет также и другие преимущества перед аудиодомофоном. Так, к примеру, к видеодомофону можно подсоединить и панели вызова, и отдельные стационарные видеокамеры. К видеодомофонам можно подключать свою технику типа смартфона и управлять некоторыми функциями, находясь вне дома. Видеодомофон позволяет записывать видео, делать фото, хранить информацию, а также при правильном подключении управлять домашней электроникой.