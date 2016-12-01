Как выбрать линолеум?

Вы задумались о ремонте пола на кухне или квартире в целом? Не хотите тратить большие суммы денег на дорогие покрытия, как ламинат или паркет? Или вы переехали в новый офис, внешний вид полов в котором оставляет желать лучшего, и вы решаете его изменить под себя, чтобы ремонт был бюджетным и не требовал изъятия значительных финансовых средств из вашего бизнеса? Обратите свое внимание на линолеум, а мы поможем вам его выбрать правильно.

Итак, в чем же плюсы линолеума по сравнению с другими видами покрытий на пол? Прежде всего, его цена, долговечность и устойчивость к повреждениям механического вида, например, порезам, потертостям, царапинам и т.д.

Но это еще не все: линолеум очень прост в укладке, вы сможете самостоятельно сделать это без привлечения профессиональных строителей; за ним просто ухаживать, этот материал не требует особых моющих средств, натирания мастикой и иных подобных манипуляций, усложняющих жизнь владельцу; разнообразные рисунки и расцветки позволяют вам подобрать линолеум уже на завершающей стадии ремонта после определения основной цветовой гаммы вашего помещения; также он не зависит от температурных условий или влажности и легко выдерживает малоблагоприятные условия.

Конечно, не всегда удобно ехать в строительные магазины, общаться с продавцами и перевозить линолеум своими силами, у вас элементарно может не быть на это времени и сил. Что тогда делать? Попробуйте заказать линолеум интернет магазин , находясь при этом где угодно: дома, на работе или в кафе с чашечкой ароматного чая, - спокойно и не торопясь выберите материал нужной вам расцветки и толщины, определитесь с длиной, закажите доставку. И все это в привычной для вас обстановке.

Для того, чтобы вам было легче сделать выбор из многообразия представленного ассортимента, хотелось бы сказать несколько слов о видах линолеума, представленных на сегодняшний день в магазинах. Это натуральный и ПВХ линолеум, о которых вы, скорее всего, слышали. Также есть такие разновидности, как глифталевый линолеум, в основе которого – ткань, пропитанная алкидной смесью, нитроцеллюлозный линолеум с безосновным покрытием и поэтому хорошей эластичностью, и резиновый линолеум, созданный из резины, измельченной в крошку и склеенной с помощью битума.

Поэтому основная характеристика резинового линолеума – превосходная влагоустойчивость.