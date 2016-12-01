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Почему квесты так популярны?
Прохождение квеста является самой интересной идеей для организации досуга. Выбрав данную игру, вы получите огромную массу самых ярких эмоций, а для этого нужен всего лишь один час времени и компания лучших друзей.
На сайте http://1001quest.ru/quests/s-detmi/do-5-7-let предлагается несколько вариантов квестов, которые приятно вас удивят:
•«Пираты». Данная игра позволит окунуться в мир приключений и романтического духа. Количество участвующих должно быть четыре человека и путем преодоления разных трудностей, приключений можно спасти команду Джека Воробья, который скитается между двумя мирами. А еще есть возможность разгадать тайну пирата Дж.Кидда.
•«Секретный квест» - поможет проверить уровень своего интеллекта, в данной игре представлены разнообразные задачки и головоломки, разрешив которые вы сможете выбраться из комнаты.
•«Таинственные» квесты – такой тип игры понравиться тем, кого интересуют секреты, древние легенды. Разрешив некие задачи, раскрыв тайные секреты совместно со своими друзьями можно выбраться из комнаты.
•«Спортивный» квест поможет определить вам каков ваш уровень физподготовки. Такой квест, очень часто, выбирают семейные пары со своими детьми. Ваши детишки будут визжать от восторга, увидев огромное множество препятствий, погони и беготни.
•Квест, основанный на сюжете интересного фильма. Такую игру тоже предпочитают семейные пары, которые получат массу эмоций и впечатлений.
•«Кровавый» квест, предназначен для тех, кто любит сильную эмоциональную встряску. За один час вы сможете ощутить чувства ужаса, страха, а в итоге огромное чувство облегчения от того, что это всего лишь игра.
•«Звездный» квест понравится тем, кто неимоверно любит небо, космос, звезды, планеты. Необычные декорации, неразгаданные секреты вселенной позволят вам окунуться мир неизведанного.
В любом случае прохождение квестов в прекрасной компании позволит вам проверить ваши отношения, интеллект, смекалку и прочее. А самое главное вы сможете насладиться прекрасным провождением досуга и всего за один час можно окунуться в атмосферу интересного и загадочного и лучше выбрать прохождение квеста, нежели просто обыкновенное застолье.