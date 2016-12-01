Почему квесты так популярны?

Прохождение квеста является самой интересной идеей для организации досуга. Выбрав данную игру, вы получите огромную массу самых ярких эмоций, а для этого нужен всего лишь один час времени и компания лучших друзей.

На сайте http://1001quest.ru/quests/s-detmi/do-5-7-let предлагается несколько вариантов квестов, которые приятно вас удивят:

• «Пираты». Данная игра позволит окунуться в мир приключений и романтического духа. Количество участвующих должно быть четыре человека и путем преодоления разных трудностей, приключений можно спасти команду Джека Воробья, который скитается между двумя мирами. А еще есть возможность разгадать тайну пирата Дж.Кидда.

• «Секретный квест» - поможет проверить уровень своего интеллекта, в данной игре представлены разнообразные задачки и головоломки, разрешив которые вы сможете выбраться из комнаты.

• «Таинственные» квесты – такой тип игры понравиться тем, кого интересуют секреты, древние легенды. Разрешив некие задачи, раскрыв тайные секреты совместно со своими друзьями можно выбраться из комнаты.

• «Спортивный» квест поможет определить вам каков ваш уровень физподготовки. Такой квест, очень часто, выбирают семейные пары со своими детьми. Ваши детишки будут визжать от восторга, увидев огромное множество препятствий, погони и беготни.

• Квест, основанный на сюжете интересного фильма. Такую игру тоже предпочитают семейные пары, которые получат массу эмоций и впечатлений.

• «Кровавый» квест, предназначен для тех, кто любит сильную эмоциональную встряску. За один час вы сможете ощутить чувства ужаса, страха, а в итоге огромное чувство облегчения от того, что это всего лишь игра.

• «Звездный» квест понравится тем, кто неимоверно любит небо, космос, звезды, планеты. Необычные декорации, неразгаданные секреты вселенной позволят вам окунуться мир неизведанного.

В любом случае прохождение квестов в прекрасной компании позволит вам проверить ваши отношения, интеллект, смекалку и прочее. А самое главное вы сможете насладиться прекрасным провождением досуга и всего за один час можно окунуться в атмосферу интересного и загадочного и лучше выбрать прохождение квеста, нежели просто обыкновенное застолье.