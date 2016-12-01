Квартиры от застройщиков: экономно и надежно

Приобретение недвижимости – это один из важнейших этапов для человека и его семьи. Способов покупки жилья очень много, но стоит понимать, что это большие деньги, значит, большие риски. Кто-то до сих пор покупает квартиры на вторичном рынке, но последнее время становится все популярнее тенденция сотрудничества с застройщиками.

Безусловно, и здесь можно услышать недовольства от граждан, которые приобрели жилье, в новом доме. И, правда, мошенников сегодня достаточно в любой отрасли, в том числе и недвижимости. Однако если не торопиться и изучить рынок, правильно выбрать компанию, собрать про нее информацию, отзывы, то от сотрудничества можно извлечь все преимущества и хорошую выгоду. Большой выбор новостроек вы можете посмотреть на KvartiraZaMkad.Ru, здесь же есть возможность узнать мнение экспертов о развивающемся рынке.

В чем выгода приобретения жилья от застройщика?

У квартиры чистая юридическая история. Можно быть полностью уверенным, что никто кроме вас претендовать на жилплощадь не будет;

Состояние жилья при любой ситуации лучше в новом доме и квартире, чем при приобретении аналогичной квартиры на вторичном рынке. Новые строительные материалы, сантехника, улучшенная планировка. Все это важные атрибуты современного комфорта;

Уже проверено на практике что стоимость площади в новостройке дешевле на порядок, чем та, которую предлагают собственники вторичного жилья. Причем неважно, с чем сравнивать Московские цены или небольшого другого городка;

Последнее время застройщики все чаще практикуют реализацию квартир с черновой отделкой. Это значит, можно все начать с чистого листа: самостоятельно выбрать дизайн и оформление квартиры. При этом остатки старых облицовочных материалов убирать не надо, что существенно экономит и время и средства;

Большой выбор планировки помещений, это еще одно немаловажное преимущество новостроек;

Как правило, новостройки возводятся в кварталах с развитой инфраструктурой, это, значит, рядом будут школа, детские сады, медицинские учреждения, магазины и развлекательные центры.

Повторимся, важно найти хорошую компанию, добросовестные застройщики дорожат своими покупателями и в случае, чего устраняют недоделки. Этот пункт описан в договоре.