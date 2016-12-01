Как становятся автокурьерами и сколько зарабатывают

Чтобы стать автокурьером необходимо наличие собственного автомобиля и желание заработать. Заказы на YouDo.com могут быть неплохим подспорьем в финансовом плане. По словам основателей проекта Алексея Гидирима и Дениса Кутергина, такой заработок может быть не только второстепенным, но и основным,

Шесть москвичей, работающих курьерами - фрилансерами поведали, как начинали трудовую деятельность. Они рассказывают, каким образом их заработок на YouDo.com достигает порой даже до сотни тысяч рублей в месяц.

Не нужно обманывать себя, курьером может работать вовсе не каждый. Сотрудник должен быть коммуникабельным и способным договориться с клиентами. Бывают чрезвычайные ситуации, заторы на дорогах, задержки, цейтноты. Несмотря ни на что, курьер должен быть настроен позитивно и быть абсолютно спокойным.

Успешная работа также напрямую связана с рабочими характеристиками автомобиля. От них зависят быстрота и удобство доставки. Заказчиками высоко ценится возможность перевозки крупногабаритных предметов. Такая услуга оплачивается гораздо дороже. Марка машины не слишком важна. Необходимы экономичность и наличие вместительного багажника.

Позитивные стороны работы автокурьером

Александр рассказал о том, что ему нравятся контакты с людьми и возможность физической активности. Он отмечает улучшения памяти в связи с её постоянными тренировками. Александр рад тому, что с такой работой не соскучишься. Он вспоминает, как посетил сайт YouDo.com ночью и увидел заказ на покупку и доставку детского питания плачущему ребенку. Ночью он помчался выполнять заказ. Пюре было куплено и доставлено к обоюдному удовольствию.

Автокурьеру Фернандо нравится подработка за возможность частых загородных поездок. Он с удовольствием берется за заказы доставки в населённые пункты, расположенные по дороге на его Наро-Фоминский загородный участок. "Заявку осуществил, и грибы собрал - всё чудесно!"- говорит он.

Платон выполняет заявки с YouDo.com в незанятое время. Его устраивает работа без договоров и графиков. Платону удобно трудиться, когда пожелаешь. Он охотно берётся за подходящие задания. За месяц зарабатывает около сорока тысяч.

Денис - офисный служащий. Он выполняет заявки с YouDo.com исключительно в вечернее время и в выходные дни. Заработок - около двадцати пяти тысяч. Это ощутимый для него дополнительный доход.

Дмитрию, который наладил собственный бизнес, удобно трудиться курьером в свободное время. Постоянно быть в магазинчике, которым он владеет, нет необходимости. Времени много и у Дмитрия почти пол сотни положительных отзывов от благодарных клиентов YouDo.com. Через год он стал зарабатывать около девяноста тысяч.

Владимиру импонирует график, составленный им самим. Он считает эту деятельность хорошо оплачиваемой. Владимир ощущает большее наличие свободного времени, по сравнению с работой в офисе. YouDo.com он приносит ему по восемьдесят тысяч ежемесячно. Такая деятельность ему интересна. Нравится общение с новыми людьми. Если заказ связан с выставками или иными мероприятиями, он посещает их. Был на Фестивале мороженого. Возил грузы для Фестиваля света.

Сюрпризы и неожиданности

Работа таит и свои подводные камни. Автокурьер должен быть готовым к внезапным сюрпризам: долгим заминкам, конфликтным случаям.

Александр рекомендует быть терпеливым и спокойным, когда заказчик опаздывает. А случается такое нередко. Люди переносят время или место встречи либо вообще отказываются от встреч. Зачастую такое случается в последний момент. Иногда невозможно дозвониться, нужно долго ждать. Не стоит нервничать. Надо лишь привыкнуть.

Не всегда хороший заработок приходит сразу. Как везде, сильна конкуренция. Автокурьеры с опытом рекомендуют постараться заработать на YouDo.com хорошую репутацию. Надо стараться взять больше заказов, найти своих постоянных заказчиков. Платон доставляет грузы за черту города Москвы. Далеко не каждый ездит так далеко, заметил он.

При оформлении заявки, необходимо учесть её подробности. Характеристики перевозимого товара, его вес, габариты. Нужно чётко определить контактную особу, записать номер телефона и прочие данные этого человека. Необходимо оговорить время, нюансы подъезда, нужны ли клиенту услуги грузчиков.

Ощутима потеря времени, если не известен получатель. Владимир вспоминает, как полтора часа искал адресата.

Подработка автокурьером - удобная возможность улучшить финансовые дела. В нынешнее время зарплату уменьшают, премии не дают, начальство придирчиво. Вооружившись советами из практики курьеров, обладающих реальным опытом - заправляйте машину и беритесь за выполнение первых заказов с юду. Скучно не будет. Опыт придёт. Благодарность людей и денежное вознаграждение будут отличными стимулами!