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Только ли счастье несет Coca-Соla?
Coca-Cola - это любимый напиток многих людей. А стала известной она из-за большого количества разнообразной рекламы во всём мире.
После проведения ряда исследований установили, что из-за частого и регулярного употребления данного напитка у человека могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, такие как:
Ожирение, камни в почках, сахарный диабет, мышечные судороги, рак поджелудочной железы, легких и печени, язва, бесплодие, как у мужчин, так и у женщин.
О вреде колы знают почти все, но, несмотря на это, пить её практически никто не перестаёт. Тогда почему люди, не думая о собственном здоровье, продолжают ее употреблять?
О составе этого напитка ничего не известно, ведь рецепт держат в тайне. Первое время
Но кокаин являлся не единственным вредным компонентом, также Кола содержит очень большое количество сахара и других компонентов, которые пагубно влияют на здоровье человека:
Например кофеин, разные ароматизаторы, фенилаланин, ортофосфорную кислоту, кармазин.
Также есть облегченная версия Кока-колы без содержания кофеина.
В её состав входят: Е2111, Е338, Е951, Е330, Е950, Е952, Agua carbonatada, E150d, Aromas.
У колы есть масса различных применений, таких как мытье туалетов, например. Вылив колу в унитаз, можно обнаружить, что он стал идеально чистым и белым.
Мясо, залитое этим напитком растворяется в нём за считанные часы. Также Coca-Cola помогает устранить ржавчину. К примеру, открутить заржавевший болт тряпкой, пропитанной Колой.
Этот
Самым главным составляющим Coca-Cola является ортофосфорная кислота с кислотно-щелочным балансом 2,8. Эта кислота может уничтожить ногтевую пластину всего за 4 дня.
Этот напиток является очень опасным для здоровья. Всем известно что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта газировку пить нельзя.
При постоянном употреблении Кока-Колы можно столкнуться с такими проблемами как: панкреатит и прекращение нормального функционирования поджелудочной железы и мочевого пузыря.
Но, не глядя на все вышеперечисленные вредные свойства этого напитка, его не прекращают пить и давать детям. Кола не утоляет жажду из-за кофеина в своём составе.
Учёными было установлено, что самой большей опасности подвергает человеческий желудок Кока-Кола, разогретая до температуры более 30 градусов по Цельсию.
Во избежание процессов гниения в кишечнике, запивать пищу Колой не стоит, это опасно. Теперь можно сделать вывод, что наиболее полезным питьем является обычная чистая вода.