Как правильно оборудовать и оформить спальню

Современная женщина умеет все: зарабатывать так, что рейтинги Форбс начинает зашкаливать, всегда выглядеть так, словно это она дает уроки красоты и стиля звездам Голливуда, и при этом выполнять свою историческую миссию хранительницы домашнего очага. Ведь создавать уют и комфорт в доме дело женское.

А из чего создается особенная и неповторимая атмосфера? Все верно из мелочей. Как мозаика складывается из воскресного пирога с корицей, приятного на ощупь полотенца, любимой подушки на диване. Да еще одной женщине известно из чего. И не последнюю роль в этом играет домашний текстиль. Все необходимую информацию о домашнем текстиле, мы рекомендуем читать здесь . Это официальный сайт надежной и известной компании.

Давайте попробуем вспомнить, какие именно предметы из ткани есть почти в каждом доме. Ковры и покрывала, элементы мебельной обивки и шторы, постельное белье, подушки и одеяла, полотенца в ванной, декоративные панно в холле или гостиной, скатерти и салфетки в кухне. Перечислять можно бесконечно. Если проанализировать, то больше всего текстильных элементов в спальне. И именно в этой комнате требования к нему особые.

Все, что находится в спальне, должно способствовать одному – полноценному отдыху. О том насколько он важен, знают все. Ежедневные стрессы, стремительный темп жизни, эмоциональные нагрузки. Человеческий организм должен когда-то успевать восстанавливаться. И лучшее лекарство в данном случае сон, во время которого организм запускает регенерационные процессы. Обеспечить его – значить помочь себе и своему здоровью. А, если еще и сделать это грамотно, что польза будет двойной.

Важнейшие составляющие здорового сна: тишина, темнота и свежий воздух. Конечно, постельное белье должно быть натуральным, гигроскопичным, воздухопроницаемым и приятным к телу, а кровать удобной. О бабушкиной перине стоит забыть, заменив ее на качественный ортопедический матрас, если вы, конечно, хотите пользы для своего организма. Позвоночник должен отдыхать, а хорошая ортопедическая конструкция, принимая его форму снимает естественное напряжение. Наполнение подушек и одеял обязательно гипоалергенное. Если вы легко переносите натуральные компоненты, лучше покупать изделия с пухом, пером. В противном случае современные высокотехнологичные синтетические заменители – правильное решение.

Все цвета в интерьере спальни должны быть спокойными, не раздражающими. Идеальной считается пастельная гамма, сочетание белого и нежных голубого, бежевого. При этом сложность задачи в том, что цветовое решение не должно быть слишком скучным, это дом, и здесь все должно быть красиво.