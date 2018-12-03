Ярмарка новостей

Fair.ru - Ярмарка новостей. 2018-12-5 14:52. Впервые за 16 лет стоимость палладия превысила стоимость золота. По словам аналитиков, драгметалл продолжит дорожать. В ходе сессии палладий на спотовом рынке стоил рекордные 1236,48 доллара за тройскую унцию. Подробнее читайте на newdaynews.ru. Самое свежее. Киев получит от ЕС 500 млн евро макрофинансовой помощи в декабре - СМИ. 30 ноября Еврокомиссия утвердила выделение этих средств Украине. Citi оценил потери мировых рынков от торговых войн США и Китая в 5-10% цены активов. Активы на мировых рынках стоили бы на 5-10% дороже, если бы не торговые споры США и Китая, считает руководитель международного инвестиционного департамента Citi Private Bank Дэвид Бейлин. Крупнейшая табачная компания США инвестирует $1,8 млрд в канадского производителя конопли. Крупнейшая табачная компания США Altria Group объявила о планах инвестировать 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд) в Cronos Group Inc., занимающуюся выращиванием конопли для медицинских целей. Еще один российский олигарх бросил вызов США. Владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг подал петицию властям США с просьбой отменить наложенные на него санкции. Документ подан в OFAC — подразделение американского Минфина, контролирующее соблюдение санкций. "Северный поток-2" стал катастрофой для Германии. Немецкое руководство оказалось недальновидным. Россиян хотят оставить без банковских карт. Регулятор предлагает малым банкам срочно найти запасных партнеров для обслуживания владельцев кредитных карт. Вероятно, у Центробанка есть информация о скором отключении России от двух ведущих мировых платежных систем. Переговоры внутри ОПЕК зашли в тупик из-за отказа Ирана сокращать добычу. Иран отказался снижать добычу нефти даже чисто символически ради сохранения сделки ОПЕК+