Бухгалтерский аутсорсинг: плюсы услуги

Не каждый владелец компании решается передать ведение бухгалтерского учета сторонней организации. Здесь есть немало нюансов, которые непременно нужно принять во внимание, прежде чем заказать такую услугу. Иначе могут возникнуть серьезные проблемы.

Суть услуги

Бухгалтерский аутсорсинг — это услуга, согласно которой одна компания передает другой компании (или одному стороннему специалисту) все права на выполнение определенных функций бухгалтерии, выступающих неотъемлемой составляющей деятельности. Такой аутсорсинг следует заказать по ряду нескольких причин:

Бухгалтерию будут вести опытные специалисты.

Позволяет сэкономить массу времени и сил.

Выгоден с экономической точки зрение (не нужно содержать специалистов в штате и оплачивать их труд ежемесячно).

Снижает риски — начисление пени, штрафы и пр.

Сокращает численность штата.

Делает бизнес более гибким.

Позволяет эффективно организовать деятельность.

При необходимости помогает вести бухгалтерию филиала, который находится на территории других странах.

Все права и обязанности сторон непременно описываются в соответствующем договоре.

Форма оказания услуги

Бухгалтерский аутсорсинг может быть оказан в разных формах. Благодаря этому любому руководителю удастся подобрать для своей компании оптимальный вариант.

Так можно заказать бухгалтерское консультирование — самый обычный вариант. Такой аутсорсинг актуален, когда есть необходимость в контроле собственных бухгалтеров. Еще консультирование требуется в ситуациях, когда нужно получить ценную информацию по какому-то важному вопросу.

Выборочный аутсорсинг — сторонние специалисты выполняют только определенную часть функций бухгалтерии. Над другой частью сотрудники компании трудятся самостоятельно. Такой вариант отлично подходит руководителям, которые желают контролировать деятельность и при этом по ряду нескольких причин не хотят загружать своих бухгалтеров.

Полный аутсорсинг — сторонней компании полностью передаются бухгалтерские функции. Нанятые бухгалтера имеют право подписи всей бухгалтерской и налоговой документации. Важно учесть, что в таком случае не удастся контролировать деятельность чужих специалистов.

При выборе той или иной формы бухгалтерского аутсорсинга, непременно нужно учесть размер дохода своей компании и сферу ее деятельности. Тщательно подходите к выбору бухгалтерской организации и тогда сможете избавить себя от ненужной головной боли.