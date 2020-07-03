Лунные дни и их значение

Многим известно, что Луна имеет большое значение для всего, что живет и даже не живет на нашей планете, и это также влияет на психологическое благополучие людей. И хотя некоторые люди чувствуют это влияние более отчетливо, чем другие, невозможно полностью игнорировать меняющиеся фазы, знаки и дни спутника Земли.

Лунный день по аналогии с солнечным днём происходит от рассвета до заката на Луне. Эти дни совсем не совпадают с солнечными, которые привычны для нас, хотя они также делятся на 4 времени суток. Различные лунные дни несут свою энергию, заряд, который отражается в нас.

Зная характеристики каждого дня спутника Земли, и какие из них благоприятны для выполнения определенных задач, вы можете значительно упростить свою жизнь, не будете тратить энергию, когда это не нужно. Всё будет сделано вовремя, легко достичь.

Пройдут около 15-16 лунных дней до полнолуния. Приблизительно каждые 7 дней спутник Земли меняет фазу. Дни этой фазы считаются неблагоприятными, включая сутки до новолуния и полнолуния. Тем не менее, они имеют определённые особенности, которые указывают, какие дела могут быть назначены в эти дни. Вы можете узнать какой сегодня лунный день - Womoon.Ru. Узнаете также, можно ли посещать салоны красоты для стрижек, окрашивания волос; проводить свадьбы, работать в саду и прочее. Это позволит вам выбрать подходящее время для решения жизненно важных задач, без каких-либо проблем.

Эмоционально, когда небо тёмное, человек чувствует особый дискомфорт. Это 29-й и 28-й лунный день. В такое время существует высокая вероятность зависимости от людей или обстоятельств.

Новолуние обычно ассоциируется с одиночеством и пессимизмом. В этот день останется мало энергии. Луна состарилась и исчезла, а новая ещё не появилась. Когда луна взойдет, энергии у людей будет больше.

При полнолунии, энергия достигает края, что также может отрицательно влиять на эмоциональное состояние. В этом смысле полнолуние также считается неблагоприятным днём: возбудимость, повышенная раздражительность, психологические проблемы, которые становятся все более активными, поэтому в такие дни происходит много конфликтов, агрессий, стрессов.