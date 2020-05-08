- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Как часто нужно проводить профилактику МФУ
Профилактика МФУ является обязательной мерой для диагностики состояния многофункционального печатающего устройства или другого офисного оборудования, с целью выявления проблем на ранних стадиях функционирования. Во время профилактического обслуживания устройство не только диагностируется, но и очищается, смазывается, и выявляются возможные проблемы.
МФУ является аббревиатурой «многофункциональное устройство». Это означает, что аппарат может не только печатать документы, но также сканировать, копировать и часто отправлять их по факсу. В результате - эти агрегаты содержат гораздо больше «начинки» и требуют более тщательного подхода к работе.
Важно вовремя обслуживать и проводить ремонт МФУ. Есть примерные сроки выполнения работ - следующие:
- При средней интенсивности использования нового устройства рекомендуется показывать его специалистам по профилактике не реже одного раза в год.
- Раз в 3-6 месяцев: для офисного МФУ.
- Один раз в месяц для коммерческого устройства.
В случае проблем с работой оборудования, таких как перегрев, плохое качество печати или копирования, появление странных звуков и неприятного запаха, - необходимо немедленно провести диагностику. Например, в Украине вы можете обратиться в специализированную компанию https://r-zapravka.com.ua/ремонт-оргтехники/ремонт-принтеров-и-мфу/.
Если устройство продолжает использоваться, несмотря на признаки неисправности одного узла, другие механизмы могут очень быстро выйти из строя, и само оборудование перестанет работать. Ремонт в этом случае будет намного дороже, чем профилактика и даже не имеет смысла, потому что будет проще купить новое устройство.
Если было выполнено своевременное обслуживание оргтехники, то вы избавитесь от следующих:
- Время простоя в случае поломки.
- Дорогой ремонт.
- Стоимость замены устройства.
Многие специализированные компании предлагают диагностические и профилактические услуги для МФУ, но сервис по ссылке выше более выгоден по следующим причинам:
- Более 20 лет опыта в области ремонта оргтехники и МФУ.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Гарантии качества работы и компенсации за ущерб, причиненный по их же вине.