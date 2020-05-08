Как часто нужно проводить профилактику МФУ

Профилактика МФУ является обязательной мерой для диагностики состояния многофункционального печатающего устройства или другого офисного оборудования, с целью выявления проблем на ранних стадиях функционирования. Во время профилактического обслуживания устройство не только диагностируется, но и очищается, смазывается, и выявляются возможные проблемы.

МФУ является аббревиатурой «многофункциональное устройство». Это означает, что аппарат может не только печатать документы, но также сканировать, копировать и часто отправлять их по факсу. В результате - эти агрегаты содержат гораздо больше «начинки» и требуют более тщательного подхода к работе.

Важно вовремя обслуживать и проводить ремонт МФУ. Есть примерные сроки выполнения работ - следующие:

При средней интенсивности использования нового устройства рекомендуется показывать его специалистам по профилактике не реже одного раза в год.

Раз в 3-6 месяцев: для офисного МФУ.

Один раз в месяц для коммерческого устройства.

В случае проблем с работой оборудования, таких как перегрев, плохое качество печати или копирования, появление странных звуков и неприятного запаха, - необходимо немедленно провести диагностику. Например, в Украине вы можете обратиться в специализированную компанию https://r-zapravka.com.ua/ремонт-оргтехники/ремонт-принтеров-и-мфу/.

Если устройство продолжает использоваться, несмотря на признаки неисправности одного узла, другие механизмы могут очень быстро выйти из строя, и само оборудование перестанет работать. Ремонт в этом случае будет намного дороже, чем профилактика и даже не имеет смысла, потому что будет проще купить новое устройство.

Если было выполнено своевременное обслуживание оргтехники, то вы избавитесь от следующих:

Время простоя в случае поломки.

Дорогой ремонт.

Стоимость замены устройства.

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