Васнецов Виктор Михайлович – живописец, запомнившийся каждому

Сегодня можно точно сказать о том, что многие современные люди стараются не просто приобщиться к искусству, а найти в себе отклики на картины и произведения великих художников. И можно точно сказать о том, что таких художников, которые знакомы всем и каждому со школьной скамьи, достаточно много.

Васнецов Виктор Михайлович – это один из известнейших живописцев, который представить вниманию людей большое количество картин, которые могут рассказать не только о красотах мира и природы, но и иллюстрируют сказочных героев, передают их настроение и ситуацию в целом.

Виктор Михайлович родился в 1848 году, и прослыв за свою жизнь не только живописцем, но и архитектором и иллюстратором. Его картины привлекают внимание и заставляют задумываться, анализируя то, что попадает на глаза в картинах. Одной из наиболее ярких сказочных иллюстраций, которая сегодня знакома многим, считается Аленушка Васнецовнаписал ее в народной сказке, которая интересна детям и по сей день.

Образование Виктора Михайловича Васнецова

Виктор Михайлович был сыном обычного сельского священника, который воспитывал своих детей в относительной строгости и любви к богу. Учил их уважать окружающую природу, и все живое, что есть на земле.

Вятская духовная семинария – это место получения первого образования Виктора Михайловича Васнецова, далее последовала Петербургская Академия художеств, сначала в Петербурге, а после и вовсе в Италии. Обучение художественному искусству вызывало отклик в душе молодого человека, позволяя осознать, что это именно то, что ему требуется в жизни. С 1874 года Виктор Михайлович непрерывно участвовал в выставках, позволяя каждому любоваться своими произведения.

Звание академика он получил уже в 1892 году, но стремился выйти за рамки канонов академического искусства, собственно, как и многие художники того времени.

С 1878 года Виктор Михайлович проживал в Москве, и именно тут он написал свои самые знаменитый картины, которые будоражат сознание людей до сих пор. Его современники поражались масштабам и размерам полотен, которые отражали исторические события и тематики, а так же тематики русских народных сказок.

Васнецов – эталон искусства для многих художников

У современников искусство Виктора Михайловича вызывало острые дискуссии, кто-то видел в них зачатки зарождения нового направления в развитии искусства, другие просто не хотели признавать того, что в на данном поприще можно вносить в развитие современного искусства что-то свое, неповторимое и величественное. К тому же, мнением многих считался тот факт, что искусство Виктора Михайловича Васнецова безынтересное, и не может впечатлить обычных обывателей.

Но не стоит оставлять без внимания и того факта, именно искусство и полотна Виктора Михайловича Васнецова оказали значительное влияние на развитие будущих художников эпохи модернизма. А так же на многих, кто начинал развиваться и представлять свои работы много позже. Незабываемые и неповторимые полотна – это не просто история, которая останется незыблемой на веки – это эталоны искусства и определенного вида передачи собственных эмоций и эмоций того времени для будущего поколения.

Виктор Михайлович Васнецов оказал большое влияние, как на своих современников, так и на своих последователей, которые разглядели в его картинах то, что позволило им по новому взглянуть на окружающий мир. Знаменитые всему миру картины Виктора Михайловича – это наше историческое наследие, которое позволяет не просто понять, а визуально осознать, как именно происходило становление художественной стороны развития нашего мира.

Источник информации: https://topkartin.ru/.