Дорога от Минска до Львова

Чтобы путешествовать из Беларуси в Украину, белорусам не нужна виза. Можно находиться в России, Украине, Армении, Грузии и некоторых других странах длительное время, главное поставить штамп в паспорте при пересечении границы. Маршрут Минск Львов можно пересечь на поезде, автобусе и самолёте. Добраться из белорусской столицы во Львов не сложно. Расстояние между дмумя этими городами составляет около 610 км. Если передвигаться на автомобиле, без пробок и непредвиденных ситуаций, то можно добраться до украинского города за 8 часов. Если отправиться в дорогу с самого утра, то днем человек уже доберётся до пункта назначения. Быстрее всего добраться до Львова можно на самолёте, однако этот способ передвижения самый дорогой, некоторые люди боятся перелетов и плохо их переносят. В большинстве случаев туристы предпочитают заказывать билет на автобус. Чаще всего внутри такого автобуса есть телевизор, кондиционер, удобные кресла, поэтому проблем в дороге не возникнет. С комфортом добраться до Львова можно на скором поезде. Если купить билет в купе, можно передвигаться своей компанией с комфортом. В поезде можно заказать горячие напитки, перекусить, зарядить мобильный телефон и ноутбук, оплатить постельное белье, поспать и отдохнуть. О расписании автобусов Брянск Псков расскажет источник.