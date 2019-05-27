Как выбрать мини гольф

Вы планируете начать играть в игру миллионера? Тогда вас обязательно заинтересуют наборы для мини-гольфа.

Эти наборы представляют собой упрощённую версию этой известной спортивной игры. В этом случае 1-2-3 участника пытаются вбить маленький шарик в лунку. Разница между компактной версией заключается в малых габаритах текстильного поля. Вы можете найти время, чтобы поиграть на работе, на улице и на корпоративных мероприятиях, чтобы разрядить обстановку. Настольные игры, предназначенные для нескольких человек, могут стать прекрасным презентом для деловых партнёров, руководителя, друга, предпринимателя.

Домашняя версия удобна в использовании, не занимает много пространства и, конечно, привлекателен как для взрослого, так и для ребёнка.

В офисных версиях имеется специальный кейс для хранения. Он оснащен двумя мячами, специальной клюшкой. Эти версии также бывают любительские и профессиональные.

Высококачественные игры мини-гольф в деревянных ящиках станут прекрасным подарком для родителей, сослуживцев. Классический деловой стиль всегда актуален.

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Если вы думаете, что мини-гольф - это обычный гольф в меньшей версии, то ваше мнение ошибочно. Его единственными общими чертами являются поля, клюшки и мячи. Преимущества мини-гольфа не вызывают сомнения. Ведь для такой игры нет надобности в огромной территории, вы можете разместить его прямо на улице или в любом помещении.

Вам даже не понадобится хорошая физическая подготовка для такой игры.