Какие чернила выбрать для принтера Epson

Выбор правильных чернил для вашего принтера является критически важным процессом, так как их низкий уровень может привести к низкому качеству печати. Вот почему имеет смысл обратить особое внимание на эту проблему, тем более что среди существующих решений есть только два типа чернил: водорастворимые и пигментные.

Лучшими чернилами для принтера Epson (заказать их в Украине вы сможете на https://lucky-print.com.ua/chernila-epson/) являются оригинальные, которые были куплены вместе с ним. Поэтому, прежде чем покупать новые, желательно обратить внимание на то, что они должны быть похожими по показателям «текучести» и плотности. В то же время принтер работает отлично, как с чернилами первого типа, так и второго, и необходимый параметр следует выбирать только в зависимости от печати.

Как вы можете себе представить, чернила получили своё название из-за основы, использованной в содержимом, где в первом случае применяется принцип пигментов, а во втором - вода. То есть оба средства существенно отличаются друг от друга по своим свойствам, недостаткам и преимуществам, поэтому их выбор основан исключительно на личных потребностях.

Основной недостаток водорастворимых чернил непосредственно в их названии, поскольку водная основа означает практически отсутствие защиты от воды. Таким образом, идет ли дождь или пролился кофе - изображение или текст размоются. Тем не менее, есть также несколько преимуществ, в том числе следующие:

низкие цены;

простота использования (сопла принтера легче чистить);

не высыхает так сильно (например, при длительном отсутствии печати);

почти идеально воспроизводит цветовую палитру, что делает его гораздо более экономичным по глянцу, чем в пигментных образцах.

Пигментные чернила лучше всего подходят для создания визиток или брошюр, поскольку печатный текст и изображения не будут стёрты даже, при прямом контакте с водой. Это очень важное преимущество при выборе бумаги, поскольку водорастворимые чернила обычно требуют более толстой бумаги, чем пигментированные. Почему же? Всё очень просто, поскольку вода всегда отлично впитывается в бумагу. Поэтому даже самая тонкая бумага подходит для двусторонней печати пигментными чернилами.

Среди недостатков можно выделить более светлый цвет, а также отсутствие достаточной яркости, при работе с глянцем, но это будет заметно только в сравнении. Кроме того, стоит отметить стоимость, так как она несколько выше, чем в первом варианте.