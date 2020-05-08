Леон официальный сайт — бесплатный доступ

Леон официальный сайт: лицензированная букмекерская контора

Леон официальный сайт функционирует уже более десяти лет. Заведение принадлежит крупной всемирной компании и работает в соответствии с лицензией, полученной на букмекерскую деятельность. Ознакомиться со всеми документами букмекерской конторы можно в разделе «О нас», особое внимание стоит уделить ссылкам на лицензии, где подписаны сроки, в которые сайт имеет право функционировать.

Общее о площадке

Букмекерская контора предлагает пользователям следующие виды отдыха:

спортивные события;

киберспортивные дисциплины;

ТВ-игры;

казино и лайв-казино;

виртуальный спорт.

За 13 лет работы букмекерская контора смогла заработать положительную репутацию и любовь беттеров, во многом это получилось благодаря низкому показателю маржи. Каждый день в гости к этому букмекеру приходят тысячи игроков не только из России, но и из Европы.

На сайте https://leonbets-zerkalo.ru/leonbets-zerkalo.htm предлагается сделать ставки на мероприятия более 15 разных спортивных дисциплин, среди которых особое место занимают популярные виды, такие как теннис, регби, дартс и баскетбол. Однако несомненным лидером по востребованности является футбол, по которому предлагается огромное количество вариантов исходов для ставок.

Маржа и коэффициенты

Каждое спортивное мероприятие имеет подробное описание условий, где также указывается максимальный лимит ставки, что очень удобно для экономии времени посетителей. Благодаря этому беттер сразу может высчитать, какого размера ставку можно сделать на конкретный исход.

Маржа у этого букмекера значительно ниже, чем у конкурентов. Леон официальный сайт предоставляет не более 3% на популярный матч. Однако, как и на других подобных ресурсах, значение маржи вырастает на событиях, которые не пользуются значительным спросом, этот букмекер увеличивает показатель до 7%.

Беттеры отмечают приятные коэффициенты. Например, в матче английской Премьер-лиги показатель составляет 8,5%.

Функционал

Оформлен сайт букмекера преимущественно в темных тонах. Через верхнее меню, которое включает ссылки на различные подразделы сайта, без труда можно попасть в любой уголок конторы.

Ниже располагается основное меню, а также описываются условия игры в букмекерской конторе, здесь же представлена информация по текущим бонусам, а еще можно скачать мобильную версию в виде приложения.

Доступные виды спорта – главное, что есть в конторе – располагаются по бокам стартовой страницы. Если у пользователя возникнут какие-либо вопросы, он может обратиться за консультацией в техподдержку.

На главной странице отведен блок про последние новости конторы и спорта, а также представлен список мероприятий в формате лайв на ближайшие сутки.

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