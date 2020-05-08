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Тренажеры для дома
Спортивные тренажеры для дома - лучшее решение для людей, которые следят за своей физической подготовкой и готовы каждый день уделять на это около часа своего времени. Эти симуляторы дают прекрасную возможность не проводить часы в спортзале, а заниматься спортом дома.
Преимущества тренажёров для дома включают:
- Они позволяют вам работать над фигурой в любое удобное для вас время. Это может быть даже ночью и ранним утром.
- С точки зрения цены, - они более выгодны, чем ежегодная покупка абонемента в тренажерном зале для всех домочадцев.
- Они более гигиеничны, чем их аналоги в фитнес-центрах, поскольку ими пользуетесь только вы.
При покупке симулятора для домашнего пользования, необходимо обратить внимание на следующие значимые критерии:
- размеры симулятора;
- умение его трансформировать;
- количество выполняемых функций и наличие цифрового дисплея;
- наличие всех функций спортивного инвентаря для домочадцев;
- качество материала, надёжность сборки и симулятора в целом.
Основными критериями, которые необходимо определить перед покупкой тренажера Алматы для дома, является сумма денег, которую вы готовы потратить на это, и набор необходимых вам функций.
Одним из наиболее популярных видов симуляторов является беговая дорожка. Идеально подходит для поддержания формы. Её можно использовать как для бега, так и для ходьбы, то есть для выполнения естественных движений людей. Это позволяет тратить довольно много энергии без особо тяжёлых нагрузок, укрепляет лёгкие, сердце и сосуды, повышает мышечный тонус.
Беговая дорожка не требует каких-либо предварительных подготовительных действий.
Недостатки такого симулятора включают:
- Высокая цена.
- Высокий уровень шума, при работе.
- Довольно большой размер и вес.
- Не рекомендуется для людей с проблемными суставами и позвоночником.
Велотренажёр занимает лидирующие позиции среди домашних тренажеров. Его преимущества включают следующие:
- Приемлемая стоимость.
- Эффективная программа тренировки, которая сжигает жир и укрепляет сердце и кровеносные сосуды.
- Небольшие размеры.