Актуальный промокод Argo casino онлайн

Азартный клуб ценит каждого своего гостя. Поэтому, всячески пытается поощрять клиентов и стимулировать их к активной игре. Отличительная черта заведения – бонус коды. Они рассылаются зарегистрированным клиентам регулярно и позволяют одержать индивидуальные поощрения от администрации. Используя актуальный промокод, азартные пользователи могут существенно увеличить свой счет.

Актуальные бонус коды и другие подарки от Argo казино

Поощрительная система клуба рассчитана как на новых посетителей, так и на постоянных резидентов. После регистрации на сайте ресурса, не стоит отказываться от рассылки. Часто именно на электронную почту администрация присылает специальный промо код. Он гарантирует пользователям дополнительные призы – фриспины, виртуальные кредиты, игровые баллы. Первый подарок новички получают сразу после регистрации. Бездепозитный приветственный бонус Арго Казино составляет 50 фриспинов. За подтверждение номера мобильного телефона можно получить еще и 50 рублей.

После первого пополнения баланса он удваивается. 100% начислений получают абсолютно все игроки, которые пополнят свой счет (максимальная сумма начислений 24 00 рублей). Особые вознаграждения ждут и активных пользователей. Среди самых интересных предложений:

Подарок выходного дня от казино Argo подразумевает 40% за первый депозит, сделанный в субботу или воскресенье. Максимальная сумма – до 25 000 рублей. Поощрения за ночную игру. 50 % за депозит, сделанный в период с 00:00 до 05:00 по будням. Для активации необходимо ввести промо код – Pnight50. Кэшбэк (5% проигранных средств) выплачивается по итогам игровой недели. Сиеста - 50% ко всем пополнениям по будням в обеденное время (с 12:00 до 15:00). Для получения необходимо ввести актуальный промокод Argo casino – siesta50.

Программа лояльности и статусы VIP-клуба

Помимо щедрой системы бонусов, администрация казино разработала выгодную программу лояльности для активных клиентов. За каждую депозитную ставку, игроки получают виртуальные очки - ясоны. Ставка в 4000 рублей равна 1 поинту. Чем больше баллов, тем выше статус пользователя. Всего предусмотрено шесть игровых VIP-уровней: Новичок, Бронза, Серебро, Золото, Платина, Диамант. Первое звание гости получают автоматически после регистрации на официальном сайте Argocasino. Далее все зависит от их активности. Например, более 5 ясонов открывают уровень Бронза, свыше 25 - Серебро. Чтобы стать Диамантом необходимо накопить 12 500 очков и больше. Чем выше статус, тем выгоднее можно обменять ясоны на реальные деньги либо необходимые дополнения для прокачки. Чтобы обналичить средства их необходимо отыграть с вейджером x40. Кроме, выгодной конвертации, клиенты наивысших VIP-уровней получают дополнительные подарки, интересные предложения, индивидуальные лимиты на кешаут и личных консультантов.

Стоит ли играть в Казино Арго на деньги?

Предоставление широкого спектра поощрений от азартного дома не может не радовать. На официальном сайте есть специальный раздел «Акции», где можно увидеть текущие события и анонсы мероприятий. также всю необходимую информацию о статусах бонусных предложений, их вейджерах и условиях получения можно посмотреть в личном кабинете, раздел «Бонусы». Кроме этого, на главной странице регулярно появляются всплывающие рекламные баннеры, в которых анонсируются все предстоящие клубные мероприятия. Эту информацию также можно найти на сайте зеркала Арго Казино.