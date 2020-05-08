Легальные ставки на спорт — с небывалой отдачей

Почему бетторы предпочитают заключать легальные ставки на спорт?

Современный рынок ставок предлагает бетторам легальные и офшорные БК, и клиенты сами решают, какой компании довериться. Легальные ставки на спорт принимают компании с лицензией от ФНС. Администрация таких контор выполняет все условия для ведения своей деятельности, платит налоги, вступает в СРО, принимает игроков в члены клуба только после прохождения идентификации. Перечень официально зарегистрированных букмекерских контор вы найдете по адресу бк.net, там же обнаружите обзоры, познакомитесь с преимуществами букмекеров. Сайты легальных БК работают круглосуточно, они не блокируются Роскомнадзором, поэтому вам не придется искать в сети зеркала или скачивать дополнительный софт с VPN на свое устройство.

Преимущество игры в законных букмекерских конторах

Компании с лицензией от ФНС обладают целым рядом преимуществ:

производится контроль и четкое регулирование финансовых отношений между игроком и букмекером, этим занимается специально созданный орган – ЦУПИС;

легальные конторы являются членами СРО, поэтому при форс-мажорных обстоятельствах со стороны БК выплаты игрокам будут произведены за счет СРО;

клиенты могут получить правовую помощь, пожаловаться на поставщика услуг в СРО, и даже подать иск в суд, если считают, что контора нарушила их права;

легальные букмекеры уделяют большое внимание конфиденциальности. Если они нарушают условия договора ”О неразглашении персональных данных”, то по закону конторе грозит штраф. Соответственно, вы можете быть уверены в том, что компания будет нацелена на честное сотрудничество.

Если вы выберите для игры легальное игорное заведение, то обезопасите себя от неприятных ситуаций, связанных с невыплатой средств по ставке или нечестного расчета пари.

Как делать легальные ставки на спорт?

Чтобы получать легальный заработок со ставок, вам необходимо:

достигнуть совершеннолетия;

выбрать подходящую беттинговую площадку (учитывая отзывы игроков, рейтинг, бонусы, коэффициенты, и прочие характеристики букмекера);

зарегистрироваться на сайте БК и создать учетную запись в ЦУПИС;

идентифицировать личность в ЦУПИС (в офисе компании, либо отделении связи).

Со стороны может показаться что процесс длительный, но это не так: все вышеперечисленные действия реально выполнить за час-другой, а затем пополнить счет и переходить к ставкам. Идентификация на сервисе ЦУПИС сыграет вам на руку: вы будете полностью защищены государством в случае возникновения спорных ситуаций по финансовым вопросам. Еще одно достоинство беттинга на легальных сайтах БК – в качестве валюты счета вы будете использовать национальную валюту, поэтому вам не придется тратить деньги на конвертацию.

Лучшие букмекерские конторы России и мира, сайты, прогнозы на спорт.