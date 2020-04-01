Финишная отделка помещений: покраска потолков в Киеве и другие малярные работы

Одним из основных этапов отделки помещения является нанесение красочных составов на разные поверхности. Сама отделка как правильно проводится только на завершающей стадии капитальных ремонтов или строительства, соответственно малярные работы BRB осуществляются в этот же момент.

После такой отделки стены и потолки будут отвечать всем санитарно-гигиеническим нормам, а также приобретут особый внешний вид. Чтобы лучше понять суть таких работ, нужно ознакомиться с основными этапами их проведения.

Как правильно выполнять малярные работы?

Любой опытный маляр в Киеве и других городах знает, что малярные работы выполняются в несколько этапов:

подготовка лакокрасочных веществ;

очищение и устранение дефектов основания;

нанесение краски на поверхность.

Лакокрасочные составы могут приготовить только специалисты, знающие особенности комбинирования разных химических веществ. Если вам предстоит окраска потолков своими силами, то лучше приобрести в магазине уже готовый состав.

Очищение и устранение дефектов поверхности

Одним из главных этапов малярных работ является именно подготовка поверхностей. Очищение от старых материалов и выравнивание площади позволяет нанести краску ровным слоем, который будет держаться на протяжении долгих лет.

На крупных объектах с большой площадью, для таких работ привлекается бригада маляров. Нанять таких работников можно в компании BRB, которая же не первый год предоставляет подобные услуги. Специалисты, работающие здесь, могут выполнять следующие подготовительные работы:

очистка;

шпатлевание;

грунтование.

После подготовки площади, любая покраска потолков в Киеве brb.com.ua будет соответствовать всем стандартам и техническим требованиям. Шпатлевание проводится для устранения дефектов и неровностей, присутствующих на поверхностях. Очистка проводиться с целью избавится от жирных пятен, пыли, ржавчины и других явлений.

Покрытие поверхностей краской

Чтобы покрасить потолок в Киеве или выполнить другие малярные работы необходимо подобрать качественный красочный состав, затем правильно его нанести. Схема нанесения зависит от материала поверхности. В любом случае краска должна наноситься в несколько слоев и в определенной последовательности.

Количество слоев зависит от нескольких факторов:

требования к качеству покрытия;

типа красок;

вида поверхности;

используемых инструментов.

Важно знать о том, что красочные составы могут наноситься вручную и при помощи специальных распылителей.

Где найти специалистов для малярных работ?

Чтобы получить действительно качественный результат, стоит обращаться только в проверенные компании, к примеру, в BRB. Здесь вам предложат обширную консультацию по всем интересующим вопросам, а также помощь в подборе лакокрасочных составов.

Все работы будут выполнять только опытные работники с многолетним стажем, поэтому вы можете не беспокоиться об оформлении своего дома или помещения. Для получения более подробной информации следует позвонить по указанному на сайте телефону.