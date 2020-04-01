Получить кредит в банке

Нет более простого способа быстро подправить домашний бюджет, чем кредит наличными. Но что нужно сделать, чтобы получить займ и какие условия должны быть выполнены, чтобы получить кредит наличными?

Вы, наверное, не раз оказывались в ситуации, когда вам срочно требовались дополнительные деньги. Внезапно сломалась ваша стиральная машина или машина, вам срочно понадобились деньги для поездки или для других нужд.

Кто может получить кредит в банке

Первое условие, которое необходимо выполнить, чтобы гарантированно получить кредит наличными в банке – это ваша кредитоспособность, чтобы банки знали, что вы в состоянии исполнять свои обязательства по полученному займу.

И следует помнить, что если вы никогда не получали денег в долг в банке, то вам могут отказать в получении денег в любом банке, так как они не знают ваших финансовых возможностей.

А если вы ранее обращались в банк за деньгами и регулярно выплачивали все обязательства и не имеете каких-либо задержек по платежам, то можете быть спокойны, деньги вы получите.

Хорошая кредитная история будет для финансового учреждения информацией о том, что вы лояльный и надежный клиент, с которым можно подписать кредитный договор.

Как получить кредит наличными в банке

Чтобы получить кредит наличными, необходимо собрать необходимые документы:

документ, подтверждающий вашу личность.

справка о доходах-информация о размере вашего дохода (вместе с данными, указанными в заявке на получение кредита) будет основанием для оценки вашего кредитного балла. Справку о доходах вам нужно получить от своего работодателя.

А если вы пенсионер, вы должны подтвердить этот статус, представив пенсионное удостоверение.

Помните, что чем больше документов вы предоставите в банк, тем больше денег вы получите и под самый минимальный процент.

Независимо от того, сколько вы зарабатываете, вы можете подать заявку на кредит в любой банк. Это правило относится и для заемщиков с плохой КИ, в том числе, так как и они могут получить займ в одном из банков, для которого данные из Бюро кредитных историй не являются основанием для отказа.

Сейчас не нужно посещать офис банка, достаточно оформить онлайн заявку на экспресс кредит на сайте банка, отправить ее на проверку, и через некоторое время (как правило в течении нескольких минут), получить решение.

Ну а чтобы получить деньги гарантированно, вам нужно отправить онлайн заявку на кредит сразу в несколько банков и в каком нибудь, вам обязательно ответят положительно.