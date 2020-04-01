Леон предлагает клиентам принять участие в бонусной программе

Какие бонусы компания Леон подготовила для бетторов в 2020 году? Хотите зарегистрироваться в проверенной букмекерской конторе и делать ставки на спорт? Тогда вам необходимо перейти по адресу leon365.ru, и познакомиться с компанией поближе. Новичкам букмекер очень рад, и приветствует их приятным бонусом – дарит до 20 000 рублей за регистрацию. Обязательно воспользуйтесь возможностью получить от БК больше, а после – участвуйте в программе лояльности для постоянных клиентов. Как получить от БК 20 000 рублей? Прежде всего, клиент должен пройти полную регистрацию в конторе, а после идентифицировать свою личность (посетить офис Евросети, QIWI или Contact с паспортом). Далее: внесите свой первый депозит;

деньги должны быть перечислены через банковскую карту или QIWI-кошелек;

БК Леон подарит новому игроку до 20 000 рублей на бонусный счет, при условии пополнения на данную сумму. Вы можете внести меньше средств, но тогда и размер бонуса будет скромнее, т. к. он равен сумме пополнения;

бонус нуждается в отыгрыше. Чем активнее вы будете заключать пари, тем быстрее деньги окажутся на основном счету. По сравнению с другими популярными букмекерскими конторами, здесь все предельно просто, и, чтобы отыграть средства, нужно собирать внутреннюю валюту сайта – леоны. Правила отыгрыша В БК Leon сумма бонуса автоматически начисляется на основной счет, как только игрок набирает нужное количество леонов. Чтобы посчитать, сколько бонусных баллов вам нужно набрать, просто разделите сумму депозита на два. Например, если вы пополнили счет на 20 000 рублей, то вам необходимо будет собрать 10 000 леонов. Леоны начисляются за каждую ставку, независимо от того, проиграла она или выиграла. Исключением являются только отмененные ставки, за них игрок баллы не получает. За каждое выигранное или проигранное пари Леонбетс начисляет леоны, по формуле 1 балл = 50 рублей чистого выигрыша. Как только клиент достигает своей цели по очкам, то на его счет зачисляется 100% бонус, а на электронную почту приходит уведомление об успешно проведенной операции.



Сообщает: zamanula.ru

