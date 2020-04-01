Что такое кабельный электрообогрев

Довольно распространённой проблемой для жителей загородных домов является замерзание водопроводов и канализации зимой. Как правило, чтобы избежать этой ситуации, трубопроводы изолируются специальными материалами или укладываются ниже глубины замерзания. Но если мороз достаточно сильный (что довольно актуально для регионов нашей страны), теплоизоляция иногда не справляется со своей задачей, и установка труб на глубине полутора метров - сложна. Помимо того, участок трубы, который выходит из земли и входит в дом, может промёрзнуть.

Чтобы избежать такого развития событий, следует использовать специальную систему, которая называется кабельным электрообогревом. Это устройство выполнено с использованием нагревательного кабеля, предназначенного для поддержания желаемой температуры в трубопроводе в холодные сезоны, для обеспечения качественной и бесперебойной работы, а также безопасности всей системы.

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Существует также нагревательный кабель для обогрева кровли, который должен быть проложен в местах скопления нежелательной влаги.

Этот кабель обеспечивает определённые преимущества:

обеспечивает надёжную защиту водопровода и канализации от промерзания и механических повреждений;

кабель значительно увеличивает срок службы систем коммуникаций;

снижает стоимость ремонта и обслуживания канализационной системы и водоснабжения;

обеспечивает эффективное функционирование канализацию;

прокладка кабеля достаточно проста, - она должна быть прикреплена к системе и отключена от источника питания;

эти системы могут прослужить от 25 лет, при надлежащей установке и эксплуатации.

Греющий элемент конструкции представляет собой отрезок саморегулирующегося нагревательного кабеля, который оснащён монтажным кабелем длиной 3 метра с одной стороны, и муфтой - с другой. Саморегулирующийся кабель состоит из двух параллельных медных проводников, участок между которыми заполнен составом специального полупроводникового вещества, которое может изменять сопротивление, в соответствии с температурой нагреваемого участка.