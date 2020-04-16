Магазин стройматериалов с доставкой в Орле

Эффективность выполнения строительных и ремонтных работ во многом зависит от качества применяемых материалов, поэтому так важно найти надежного поставщика, который предложит большой ассортимент современных строительных материалов по адекватной стоимости и предоставит комплекс дополнительных услуг. Таким поставщиком может стать магазин стройматериалов с доставкой в Орле - https://sam-stroy-dom.ru, в котором можно приобрести:

шлакоблок, кирпич силикатный и облицовочный, газоблок и другие материалы для кладки;

штукатурку, цемент, шпаклевку, клей для плитки и обоев, сухие смеси для устройства гидро- и теплоизоляции и пр.;

профнастил, шифер, металлочерепицу и другие товары, необходимые для обустройства кровли;

ламинат, обои, кафельную плитку, и другие материалы для финишной отделки стен, пола, потолка;

пенополистирол, минеральную вату, пенопласт и другие утеплители;

пиломатериалы — брус, доски и т.п.;

комплектующие для систем отопления, водоснабжения и канализации;

большой выбор электрооборудования: болгарки, перфораторы, шуроповерты, дрели и многое другое.

В магазине представлены товары ведущих отечественных и мировых брендов, при этом импортная продукция имеет все необходимые лицензии и сертификаты, позволяющие ее использование в России без нарушения строительных, противопожарных и санитарно-гигиенических норм. Прямые поставки от компаний-изготовителей и отсутствие торговых посредников позволяют сохранять низкий уровень цен, одинаково доступный для разных категорий покупателей — от крупных строительных компаний до частных лиц.

Где купить стройматериалы

Выбирая магазин стройматериалов, покупатель интересуется не только ассортиментом и стоимостью, многих клиентов привлекают дополнительные возможности, облегчающие процесс выбора, оплаты и доставки. Поэтому в магазине стройматериалов предусмотрены следующие услуги:

возможность получения профессиональной консультации;

наличие склада с удобной транспортной развязкой;

обеспечение своевременной доставки и предоставление услуг грузчиков;

несколько вариантов оплаты.

Особое внимание следует обратить на подготовку менеджеров — каждый продавец-консультант магазина обладает всем комплексом информации по каждой группе товаров и сможет оказать квалифицированную помощь при подборе продукции для любого этапа строительных и ремонтных работ.

Доставка в оговоренные сроки — необходимый элемент взаимовыгодного сотрудничества, для выполнения своих обязанностей перед клиентом магазин обладает собственным парком грузовых автомобилей разной грузоподъемности, что обеспечивает безопасную транспортировку любых стройматериалов.