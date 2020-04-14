Какими преимуществами обладает ортопедический матрас?

Быть здоровым становится сегодня модным. И здесь важно не только спорт и правильное питание, большое значение имеет качественный сон. Проснувшись уставшим и раздраженным, мало кто хочет идти в спортзал рано утром, не говоря уже о работе. Ортопедический матрац необходим для полного отдыха тела ночью, что обеспечит равномерную нагрузку на позвоночник. Однако, не все модели, называемые ортопедическими, обладают этими свойствами.

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В отличие от обычных матрацев, ортопедические имеют немало очевидных преимуществ:

Ортопедический эффект. На этих матрасах спать гораздо удобнее, из-за правильного положения позвоночника. Так вы сможете избегать болей в спине, солевых отложений и других заболеваний. Сон не прерывается, и человек с утра испытывает бодрость. Это достигается за счёт использования высококачественных наполнителей, обеспечивающих равномерные нагрузки. Экологически чистый и гипоаллергенный. Современные изделия этого типа имеют натуральное покрытие, не вызывающее аллергии. Выполняется антибактериальная обработка продукта, которая предотвращает распространение микроорганизмов. Дышащая структура обеспечивает эффективную вентиляцию матраца, не допуская появление плесени и грибка. Прочность. Конструкция данного изделия позволяет быстро адаптироваться к любому весу. Благодаря своевременному распределению нагрузки на независимый пружинный блок, вес пользователя распределяется равномерно, не оказывая слишком большого давления на какую-либо часть конструкции. Для беспружинных моделей часто используются искусственные наполнители, которые оказывают большое восстанавливающее действие.

К недостаткам можно отнести следующее: