Преимущества воздушных винтовых компрессоров

Винтовой компрессор - прибор, в котором воздух и другие газы вызваны вращением двух винтов. Другое именование этих винтов - роторы. Винтовой компрессор приобрел популярность во второй половине прошлого столетия. Причины - его высокая эффективность.

В сочетании, данный агрегат популярен в производстве, благодаря его относительно небольшим размерам, он может производить большое количество сжатого воздуха, будучи очень надёжным, с низким уровнем шума и способным к автономной работе. Кроме того, в современной продаже он предлагается по относительно низкой цене - например, на air-part.ru.

Также данные агрегаты имеют следующие преимущества:

Низкий расход масла, в связи с чем, воздух будет намного чище. Например, этот воздух подходит для многих пневматических машин или оборудования. Для справки: Расход масла в винтовых компрессорах составляет около 2-3 мг / м3, что в 3-4 раза ниже, чем у поршневых аналогов.

Существует воздушное охлаждение, которое исключает установку систем рециркуляции воды, а также повторное использование тепла, выделяемого компрессором.

Благодаря встроенным системам управления, агрегаты могут функционировать круглосуточно.

Винтовые модели более надёжны.

Когда дело доходит до поршневых компрессоров, вам необходимо постоянно заменять их кольца, клапаны, вкладыши и многое другое. Кроме того, если проигнорировать это, вы можете попасть на дорогостоящий ремонт, заменив цилиндр и поршень в сборке. При своевременном ремонте, винтовые компрессоры требуют гораздо меньших затрат. Согласно инструкции по эксплуатации, эти агрегаты могут прослужить до 20 лет, без ремонта, даже функционируя круглосуточно.

Стоимость технического обслуживания также связана с тем, что нет надобности постоянного присутствия вблизи обслуживающего персонала. Винтовые компрессоры защищены от аварийных ситуаций. Например, отключается при перегреве или при максимальном электрическом токе.

Таким образом, покупка данного оборудования обходится дешевле, чем, например, поршневых аналогов.