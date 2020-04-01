Что такое темпер для эспрессо

Чтобы сварить вкусный эспрессо, необходимо собрать воедино множество аспектов. Одним из них является правильная трамбовка помола. Каждый бариста имеет свой инструмент для трамбовки, который называется темпер. Правильное прессование кофе в рожке – это целое искусство. Если подобрать удобный темпер, то с этим процессом легко может справиться даже новичок.

Что такое темпер

Трамбовка молотого кофе используется при варке эспрессо как в профессиональной, так и домашней кофемашине. Кофейный помол утрамбовывается с помощью специального инструмента – темпера. Существует несколько видов инструментов для прессования кофе в холдере.

Трамбовка используется для равномерного распределения помола. Созданная с помощью темпера таблетка является идеальным вариантом для приготовления правильного эспрессо.

Важность правильной трамбовки заключается в том, что горячая вода, проходящая через помол, задерживается и обогащается веществами, входящими в состав кофе. Если плотность таблетки будет меньше, чем это необходимо, то вода пройдет через нее быстрее и не успеет обогатиться кофейными соединениями. А значит напиток не сможет раскрыть свой вкус на все 100%.

Но и сильная трамбовка иногда негативно сказывается на кофе. Вода может «застрять» в холдере и оставить в рожке все, чем успела напитаться во время прохождения. Поэтому, трамбовка помола в рожковой кофеварке – это искусство. Но поработав над своим мастерством некоторое время можно добиться необходимого эффекта. Главное, правильно подобрать подходящий темпер.

Виды темперов

При выборе темпера, уделите внимание материалу, выполненному из легкого сплава. Он должен иметь размер, соответствующий диаметру корзины. Если в своей кофемашине вы используете несколько корзин разного размера, то и темперов должно быть несколько. Каждый под определенный размер. Альтернатива – двусторонний темпер, который подходит под два диаметра портафилтера.

Темперы делятся на четыре вида:

Штамп. Инструмент с плоским или выпуклым дном. Внешне напоминает печатный штамп. Поэтому и имеет такое название. Штампы для трамбовки помола могут быть выполнены из металла, дерева и других материалов. Профессиональные баристы предпочитают такой вид темперов. Некоторые модели имею очень стильный вид;

Двусторонний. Напоминает гантель в миниатюре. Оба конца плоские, но имеют разный диаметр. Если у вас несколько корзин, но вы не хотите покупать разные темперы, то приобретите двусторонний;

Динамометрический. Инструмент профессионального баристы, позволяющий определить, когда достигнуто необходимое усилие (обычно 15 кг);

Puck. Темпер, не имеющий ручку, и выглядящий как хоккейная шайба. Некоторые баристы предпочитают работать с такими темперами.

Как правильно выбрать темпер

Хотите научиться правильно готовить эспрессо? Тогда вам необходимо правильно выбрать темпер. Для начала определитесь с типом инструмента. Стандартным вариантом является штамп. Если у вас несколько корзин, то целесообразней будет выбрать двусторонний темпер.

Затем нужно определиться с диаметром. Он колеблется в пределах 51-59 мм. Диаметр должен идеально подходить к вашей корзине.

Автоматические кофемашины имеют в своем составе встроенный темпер. Но таким инструментом труднее научиться правильно трамбовать помол. Лучше все-таки приобрести отдельный инструмент для такого процесса. И тогда вы сможете приготовить настоящий эспрессо.