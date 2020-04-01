Особенности гель-лака

Почти каждая девушка и женщина в настоящее время выбирают идеальный маникюр с гель-лаком. Ухоженные ногти являются последним штрихом образа. К сожалению, с помощью обычного лака невозможно добиться долгосрочного эффекта, через пару дней он начинает шелушиться и перестаёт быть аккуратным. Появление прочного покрытия позволило решить эту проблему. Гель-лак - это инновационное изобретение в ногтевой индустрии, которое оставило позади традиционную маникюрную практику. Это обычный гибрид геля и лака, конструктивно неотличимый от последнего. Применяется так же, но длится гораздо дольше.

Принципиальным отличием является цель. Гель используется для наращивания ногтей, отверждения, компенсирует естественную пластину искусственной.

Гель-лак - это декоративное покрытие, используемое для дизайна ногтей. Поэтому он во многом похож на обычный лак. Второе отличие - технология применения. Одной из общих черт этих двух материалов является тенденция к полимеризации, а также участие базы и топа в процесс нанесения.

Сочетание свойств геля и лака оказалось настолько успешным, что клиенты мастеров маникюра, которые впервые попробовали это покрытие, навсегда стали его поклонниками. Средство создаёт прочный, но эластичный слой, не такой толстый, как тот, который используется для наращивания. Не получится удлинить им ногтевую пластину, как и маскировать крупные дефекты.

Купить гель лак в интернет-магазине avrora-style.com.ua можно по вполне доступным ценам. Он продаётся в таких же флакончиках, и наносится по тому же принципу. Тонкий слой гель-лака является заключительной стадией процесса маникюра. Просто для того, чтобы покрытие образовало прочную плёнку, оно должно подвергаться воздействию ультрафиолета или светодиодной лампы. Полимеры, входящие в состав этого средства, которые подвергаются специальной радиационной реакции, обеспечивают только высокую прочность покрытия. Оно продлится от 2 до 4 недель, а затем должно быть удалено, так как выступающий край ногтя будет выглядеть неприглядным.

Причины его беспрецедентной популярности следующие: