Анатомический матрас – что это?

Что такое анатомический матрас? Данный вопрос является одним из самых распространенных в поисковых системах.

Это изделие, которое во время использования адаптируется к форме и положению спящего человека, создаёт оптимальную опору для позвоночника, что гарантирует комфортный отдых и здоровый сон. Также следует сказать, что матрацы этой группы могут быть адаптированы к личным потребностям каждого пользователя.

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Анатомический эффект данных изделий достигается за счёт своевременной поддержки тела, то есть он не полностью сгибается под весом человека, а, напротив, поддерживает его. Это позволяет мышцам полностью расслабиться, что важно для хорошего сна. Помимо того, сон на анатомических матрацах приводит к правильному кровообращению и циркуляции лимфы, таким образом избегая застоев в организме, и это также можно рассматривать как предотвращение боли и дискомфорта.

Хотя основные характеристики данных изделий идентичны с ортопедическими аналогами, они могут сильно различаться, включая структуру, тип наполнения, жёсткость и размер.

Анатомические свойства матрацев зависят от двух критериев: конструкции и наполнителя. По конструктивным характеристикам версии с анатомическим эффектом могут иметь или не иметь пружины.

При выборе данных изделий с пружинами, следует учитывать не только на количество пружин, но и на качество материалов с мягким слоем (под и над блоком). Эти материалы могут быть натуральными или синтетическими. Чем толще и мягче они, тем удобнее будет спать.

В беспружинных матрасах анатомический эффект зависит непосредственно от особенностей набивки. Чаще всего выбор беспружинных изделий делается на основе набивки - натурального или синтетического латекса, например. Именно такие наполнители более популярны в последние годы.