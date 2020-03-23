Cитуации на рынке недвижимости в России

Казалось бы, что с активным развитием страны наше государство старается сделать все возможное, для того чтобы люди могли жить с комфортом. Как бы там ни было, несмотря на то что уровень жизни должен подниматься вверх, он заметно падает. И если прежде казалось, что ничего не может расти быстрее чем инфляция, то цены на жилье, со своим активным ростом превосходят все наши ожидания, сводя на нет наши возможности. Каждый человек имеет право на приобретение своего жилья, но 2020 год начался не так ясно, как хотелось бы государству. А если при этом всем учитывать то, что процент по ипотеке вырос практически на 1,5%, то естественно что потребители просто ждут стабилизации ситуации. Процент по ипотеке на территории России итак считается самым большим, в сравнении с зарубежными странами. А если он будет возрастать с каждым новым годом все активнее и активнее, покупателей просто не останется. Ну хоть здесь цена диплома о высшем образовании остается неизменной.

Удастся ли дождаться стабилизации ситуации на рынке недвижимости в России?

На данный момент эксперты утверждают, что в 2021 году риск быть обманутым при покупке жилья будет сведен к нулю. Разумеется это хорошая новость, но также не стоит забывать и о необходимости снижения стоимости на жилье и увеличение количества предложений, для того чтобы каждый смог найти свой кусочек счастья в этой огромной стране. Ведь настоящим счастьем для человека является понимание того, что у него есть свой дом, есть семья, своя крепость, где он может делать все то, что ему хочется, в отличии от съемного жилья. А ведь на данный момент на территории России 30% россиян проживает именно в съемных квартирах, поскольку возможности купить жилье или же даже взять его в ипотеку попросту нет. С этой проблемой нужно бороться. Мы верим и надеемся, что в ближайшее время данный вопрос будет поднят и решен.

К чему привели реформы в строительной сфере?

До применения новых реформ в строительной сфере, государство могло предоставить низкую цену на жилье и большой выбор. Сейчас бы очень не хотелось чтобы данная ситуация усугубилась, как на территории Европы. Если вы не знали, то в Европе очень дорогостоящее жилье, несмотря на небольшую ипотечную ставку, оно является предельно недоступным. Хорошо хоть в России можно купить аттестат школы недорого, это уже радует, особенно когда он нужен при устройстве на работу. В общем мы будем следить за развитием событий, относящихся непосредственно к рынку недвижимости в России и надеяться на то, что в ближайшее время каждый сможет обзавестись своим укромным уголком.